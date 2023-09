Footballeurs, acteurs, influenceurs, personnalités politiques…de nombreuses célébrités ont réagi au drame du séisme survenu hier soir au Maroc et ont témoigné leur soutien aux victimes.

« Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher », a écrit Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a publié lui aussi un message de soutien aux victimes du séisme.

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. 🙏

From FC Barcelona, we express our full solidarity and strength to the victims of the earthquake that has affected Morocco. 🙏

Desde el FC Barcelona enviamos… pic.twitter.com/Oz998MJiO2

— Xavi Hernández (@XaviCoach6) September 9, 2023