Les autorités locales de la province d’Azilal poursuivent d’arrache-pied les opérations de recensement des bâtisses totalement ou partiellement impactées par le séisme d’Al Haouz.

Six commissions mixtes comprenant ingénieurs, architectes et techniciens sillonnent quelque 80 douars de la province où chaque bâtiment est passé au peigne fin dans le but de recenser les habitats endommagés par le séisme.

La commission comprenant, notamment des représentants des divisions de l’urbanisme et de l’équipement au sein de la préfecture de la province d’Azilal, de l’inspection régionale de l’urbanisme, de l’Agence urbaine de Béni Mellal et des représentants des communes et de la population locale, continue de se déployer au quotidien pour la recherche des dégâts entraînés par le sinistre.

Les membres de la commission procèdent, ainsi, à l’évaluation minutieuse de l’état de chaque bâtiment et à l’enregistrement des informations dans un formulaire qui détaille la situation de chaque habitat.

Lire aussi. Séisme: les camps d’hébergement des sinistrés branchés à l’électricité

Dans le douar d’Iminouarek sis dans la commune d’Aït Tamlil, la commission de recensement a sillonné l’ensemble des maisons affectées y compris celles disséminées sur les zones les plus difficiles d’accès pour s’informer auprès de la population locale des différents dommages et pour faire le constat de visu des dégâts occasionnés aux bâtiments en question.

Les habitants de la commune d’Aït Tamlil ont fait part de leur satisfaction quant au déroulement de ces opérations qui se passent dans la totale transparence, saluant hautement les efforts colossaux engagés par les autorités provinciales pour leur venir en aide et pour les aider à surmonter les contraintes entraînées par la catastrophe.

Les services de la préfecture de la province d’Azilal poursuivent leurs efforts en vue d’alléger les souffrances des populations sinistrées en leur apportant assistance et soutien conformément aux Hautes Instructions Royales.

Aussi, de vastes opérations de dégagement des routes bloquées à la suite du séisme survenu à Al Haouz et dans plusieurs régions du Royaume, sont en cours, pour remettre en service les pistes endommagées.