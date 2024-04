Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu, mercredi à Rabat, une réunion de travail avec Mahmoud Fakridine, ministre de l’Intérieur, de l’Information, de la Décentralisation et de l’Administration territoriale, chargé des Relations avec les institutions de la République de l’Union des Comores.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail du responsable comorien au Maroc du 16 au 18 avril, a été l’occasion pour les deux ministres d’échanger sur les moyens à même de renforcer la relation stratégique, d’amitié et de coopération qui existe entre les deux pays, afin de l’ériger en un modèle de partenariat dans le but de relever ensemble les défis liés à la sécurité et à la paix, notamment en Afrique, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette réunion a été couronnée par la signature de l’Accord de coopération en matière de protection civile. Cet accord cible en particulier la prévention et la gestion des risques majeurs qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, précise-t-on.

Cet instrument de coopération vise également la formation d’experts dans le domaine de la prévision, de la prévention et des secours au profit du personnel des corps de la Protection Civile, ainsi que l’élaboration de programmes de formation et l’échange d’informations et d’études scientifiques et technologiques.

De même, cet accord concerne l’assistance mutuelle sur l’expertise technique et le renfort en moyens de secours entre le Royaume du Maroc et l’Union des Comores et ce, en cas de catastrophes ou d’accidents majeurs.