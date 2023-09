La réponse des autorités marocaines, à la suite du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Royaume, a été »raisonnablement efficace », estime le prestigieux quotidien britannique « The Guardian ».

Contrairement à un certain « récit simpliste » véhiculé par certains médias, l’auteur de l’article, Peter Beaumont, spécialiste dans la couverture des catastrophes naturelles, témoigne de la mobilisation et la célérité dont ont fait preuve les autorités marocaines.

« En l’espace d’environ 48 heures, le Maroc a partiellement rouvert l’une des principales routes menant au cœur de la zone touchée par le tremblement de terre, ouvrant ainsi un couloir pour l’acheminement de l’aide aux personnes les plus touchées », souligne Peter Beaumont, ajoutant que les hélicoptères militaires des Forces Armées Royales ont effectué des rotations sans arrêt pendant des jours, tandis qu’un énorme élan de solidarité s’est emparé du pays tout entier.

Good ⁦Guardian article on what Peter Beaumont calls ‘white saviour complex’. As Beaumont says, it is right for foreign states to offer help, but it is a privilege not a right to be invited to assist. Moroccans are best placed to decide what is required. https://t.co/llOgfRIR9A

