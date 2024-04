De fortes pluies se sont abattues samedi et dimanche à Tanger, Tétouan et Larache qui ont vu plusieurs de leurs quartiers inondés. Les services de la Protection civile ont dû intervenir à de nombreuses reprises pour évacuer des personnes et désengorger les canalisations.

Les fortes précipitations que connaissent plusieurs provinces du Maroc ne font pas que des heureux. A Tanger, Tétouan et Larache, les quartiers entiers ont été submergés par les eaux de pluie à cause du niveau élevé des précipitations, mais aussi des déchets qui ont engorgé certaines canalisations des égouts.

Pas moins de 150 interventions des agents de la protection civile et des autorités locales ont été recensées. Outre les sauvetages de personnes bloquées dans leurs maisons et l’évacuation des personnes sinistrées, les éléments de la protection civile ont procédé à des opérations de pompage d’eau des maisons inondées.

À Tétouan, plus de six opérations de pompage ont été réalisées sans compter l’évacuation des routes restées impraticables pendant des heures.

Concernant la ville de Tanger, les inondations ont provoqué d’énormes problèmes dans l’infrastructure d’assainissement à cause des déchets qui ont engorgé de nombreuses canalisations des égouts.

La ville a également vu le niveau d’eau des rivières qui la traversent augmenter. Ouad Lihoud, Ouad Malabata et Ouad l’Ouama ont vu leurs débits et leurs niveaux d’eau augmenter avec les récentes précipitations.

À Larache, la protection civile a mené une dizaine d’opérations d’évacuation des sinistrés et de pompage des eaux des maisons envahies.

Comme attendu, ces problèmes ont généré de nombreuses polémiques, certains habitants de ces villes du nord pointant du doigt les sociétés de gestion déléguée qui n’ont pas entrepris dans les temps les opérations de curage des réseaux d’assainissement. D’autres mettent en cause leurs concitoyens qui manquent de civisme en se débarrassant de leurs déchets de façon anarchique provoquant l’engorgement des égouts.

Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge, la Direction générale de la météorologie (DGM) avait alerté que de très fortes pluies localement orageuses, pouvant dépasser 120 mm et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales atteignant jusqu’à 100 km/h étaient attendues de samedi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, et en particulier dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Larache, Al Hoceima et Tanger-Assilah.