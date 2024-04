Un téléphone affiche un message d'alerte d'urgence le 5 avril 2024, avertissant d'un tremblement de terre à New York, d'une magnitude de 4,8 et d'un épicentre dans le New Jersey voisin. (Photo par ANGELA WEISS / AFP)

Un rare séisme de magnitude 4,8 a frappé vendredi tout près de New York, faisant légèrement trembler quelques secondes la mégapole sans faire ni blessés ni dégâts mais interrompant un Conseil de sécurité de l’ONU sur Gaza.

Le tremblement de terre s’est produit « à 14H23 GMT (10H23 locales) à 7 km au nord-est de Whitehouse Station, dans le New Jersey », l’Etat frontalier de New York sur l’autre rive du fleuve Hudson, selon l’Institut de géophysique américain (USGS) qui l’a localisé à 5 km de profondeur

Aucun dégât important, ni personne blessée n’ont été signalés et le président des Etats-Unis Joe Biden s’est montré rassurant dès la mi-journée: « J’ai parlé au gouverneur (du New Jersey Phil Murphy). Il pense que tout est sous contrôle et il n’est pas trop inquiet (…) Les choses sont rentrées dans l’ordre ».

Mais cette brève et légère secousse – la dernière sérieuse répertoriée date de 1884 – a été ressentie dans nombre de quartiers des arrondissements de Manhattan et de Brooklyn, provoquant un déluge de messages, photos et commentaires sur les réseaux sociaux et une mobilisation des télévisions américaines.

« Je suis nerveuse, je tremble. Oh mon Dieu (…) ce n’est jamais arrivé ici (…) Beaucoup de gens ont peur », s’est exclamée sur le coup Ana Villagran, une habitante de Brooklyn de 62 ans interrogée par l’AFPTV.

Dominika Uniejewska, gérante de magasin à Lebanon, dans le New Jersey, épicentre du séisme, « dormai(t) et a été réveillée ».

« Au départ, je ne comprenais pas ce qu’il se passait parce que j’ai jamais connu un séisme aussi fort », a-t-elle dit à l’AFP au téléphone.

« La maison tout entière a vraiment tremblé, le lit a tremblé, la maison faisait du bruit, très fort », a-t-elle témoigné.

Une autre, Mary White, retraitée de 70 ans de Brooklyn, a elle « bien profité de la secousse ».

« Je n’avais par peur. Je me suis dit: ce qui doit arriver, arrive (…) On ne peut pas arrêter la Nature ».

« Rester en alerte »

Voulant aussi rassurer, le compte officiel de l’emblématique gratte-ciel de l’Empire State Building a écrit sur X, avec humour, « JE VAIS BIEN ».

Des New-Yorkais ont publié des photos de chaises de jardin renversées avec un message ironique: « Nous reconstruirons ».

I AM FINE — Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 5, 2024

Mais les autorités d’une ville d’au moins 8,5 millions d’âmes et de millions d’autres dans les banlieues ont appelé à la prudence.

« Pas de problème sur les infrastructures inspectées », a écrit sur X le maire Eric Adams mais « les New-Yorkais doivent rester en alerte et suivre les précautions d’usage même si la probabilité de répliques est faible ».

Son porte-parole Fabien Levy et la gouverneure de l’Etat de New York Kathy Hochul ont rappelé qu’en « cas de réplique, (il fallait) se mettre au sol, se protéger la tête et le cou, sous un meuble, près d’un mur ou d’un seuil de porte ».

Au siège des Nations unies, les caméras filmant la réunion du Conseil de sécurité sur la crise humanitaire à Gaza se sont mises à trembler.

La représentante de l’ONG Save the Children, Janti Soeripto, a interrompu son discours décrivant la famine et les morts à Gaza. « C’est un séisme? », a-t-elle demandé.

La réunion a été interrompue une seconde fois quand les téléphones de tous les participants se sont mis à sonner et vibrer en raison des alertes d’urgence automatiques envoyées par la municipalité.

Ces messages ont recommandé aux New-Yorkais de « rester » chez eux et de composer le numéro d’urgence 911 « s’ils sont blessés ».

Du côté des transports, l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA) avait vite prévenu de difficultés dans les aéroports du nord-est du pays, puis que les choses étaient revenues à la normale malgré quelques retards à l’important aéroport de Newark, près de New York.

« Les tremblements de terre sont rares, mais pas impossibles le long de la côte Atlantique, une région appelée par les géologues « marge passive agressive » pour décrire cette zone ou se rencontrent la plaque Atlantique et celle de l’Amérique du Nord », selon l’USGS.

« Un séisme de magnitude 4,7 ou 4,8 est suffisant pour faire un peu trembler les murs mais ne provoque en général aucun dégât sérieux », a conclu dans un communiqué Kenneth Miller, géologue spécialiste du New Jersey à l’université Rutgers.