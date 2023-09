De Lyon, Nice ou Saint-Etienne, des équipes bénévoles partent vers le Maroc pour participer aux secours après le séisme meurtrier qui a fait plus de 2.000 morts, selon les informations obtenues par l’AFP de différentes sources

Des pompiers lyonnais bénévoles de l’association Casc Appui sont arrivés vers 01H00 dimanche matin à Marrakech, accueillis au siège de la protection civile, et ont été dirigés à une cinquantaine de km de la capitale touristique, selon des informations relayées par la préfecture du Rhône.

Composée de six secouristes spécialistes de sauvetage et recherche, d’un infirmier et d’un spécialiste avec son chien, l’équipe dont le départ a été relayé par la presse locale a embarqué environ 300 kilos de matériel.

Merci aux 6 pompiers du CASC APPUI de notre @SDMIS69⁩ qui sont dans la région de Marrakech pour participer aux recherches de victimes et sauver des vies, en lien avec la protection civile marocaine.

Solidarité et soutien au peuple marocain 🇲🇦 https://t.co/Ql3bxW6qIJ — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 10, 2023

A Saint-Etienne, l’association PHF spécialiste de protection civile a envoyé dimanche après-midi une équipe de huit personnes à Marrakech -un médecin, deux infirmiers et trois secouristes- et du matériel, par un vol commercial depuis Lyon.

« On a fait le choix d’envoyer dès maintenant une équipe pour être le plus efficace possible. Une fois sur place, on se mettra à la disposition des autorités locales », a déclaré à l’AFP Mathieu Beaugiraud, le vice-président de l’association.

Sur le réseau social X, le patron des Républicains et député des Alpes-maritimes Eric Ciotti et le président du département des Alpes-Maritimes Charles Ange Ginésy ont indiqué avoir accompagné à l’aéroport des équipes cynophiles de l’association Unité Légère d’Interventions et de Secours U.L.I.S pour prêter secours aux autorités marocaines.

À l’aéroport de Nice avec @ca_ginesy, pour soutenir l’envoi d’équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de victimes suite au tragique séisme au Maroc pour prêter main forte aux forces de secours marocaines. Merci à Patrick Villardry courageux maître-chien et à… pic.twitter.com/dq3m7D0lC7 — Eric Ciotti (@ECiotti) September 9, 2023

Au moins 2.012 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes.

Une mission de l’Unesco s’est rendue samedi dans la médina de Marrakech pour « inventorier les dégâts sur le patrimoine », « mettre les bâtiments en sécurité et préparer la reconstruction », a indiqué sur X (ex-Twitter) sa directrice générale Audrey Azoulay.