L’Unesco aidera le Maroc à inventorier les dommages causés à son patrimoine par le séisme survenu dans la nuit de vendredi à samedi, et à préparer sa reconstruction, a annoncé sa directrice générale.

« Une mission de l’Unesco s’est rendue cet après-midi dans la médina de Marrakech. Notre organisation soutiendra les autorités marocaines pour inventorier les dégâts dans les domaines du patrimoine et de l’éducation, mettre les bâtiments en sécurité et préparer la reconstruction », a annoncé Audrey Azoulay samedi sur le réseau social X (ex-Twitter).

Mme Azoulay a par ailleurs affirmé son « soutien au peuple marocain après ce terrible séisme qui a fait tant de victimes et de dégâts », tout en postant trois photos de bâtiments anciens endommagés par la récente catastrophe.

Un tremblement de terre, d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter, a frappé notamment la ville de Marrakech, haut lieu du tourisme, faisant plus de 1.000 morts, selon un dernier bilan.

La médina de Marrakech, ville fondée en 1070-1072 et qui fut longtemps « un centre politique, économique et culturel majeur de l’Occident musulman, régnant sur l’Afrique du Nord et l’Andalousie », fait partie depuis 1985 du patrimoine mondial de l’humanité, selon l’Unesco, l’agence onusienne pour l’éducation, les sciences et l’éducation, dont le siège est à Paris.

Les ruelles de son quartier juif historique étaient samedi jonchées de débris et de vieilles bâtisses se sont affaissées, a constaté l’AFP.