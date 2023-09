Les sinistrés disposent désormais, à compter du 28 septembre 2023, d’un délai supplémentaire de 20 jours pour déclarer l’ensemble des préjudices, matériels et ou corporels, qu’ils ont subi suite au séisme.

« Pour en savoir plus, les assurés concernés sont invités à contacter leur assureur qui les guidera dans la démarche à suivre et leur fournira les informations nécessaires concernant les contrats d’assurance donnant droit à indemnisation. Les contrats en question sont nombreux et comprennent également l’assurance auto pour les dégâts au véhicule, mais aussi pour les préjudices corporels subis par son propriétaire, son conjoint et ses enfants », annonce la Fédération marocaine de l’Assurance (FMA) dans un communiqué.

Dans ce sens, la FMA affirme que les entreprises d’assurances sont d’ores et déjà engagées auprès des assurés pour les indemniser « au regard des préjudices corporels et/ou matériels consécutifs à cet événement, pour autant qu’ils se trouvent dans l’une des zones qui seront définies comme sinistrées au sens de la loi », conclut la FMA.

