Sur instructions royale, le Maroc a lancé un plan d’aides d’urgence visant à soutenir et reloger les habitants d’environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées par le tremblement de terre. Voici un survol des mesures en place pour dédommager les sinistrés.

Ce programme consiste, d’autre part, en des actions immédiates de reconstruction, à déployer après les opérations préalables d’expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains.

Les habitants affectés doivent être relogés de façon provisoire dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries; ou dans des sites d’accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires.

L’Etat va ainsi accorder une aide d’urgence de 30.000 dirhams aux ménages concernés par la catastrophe. Il s’agit d’un premier volet du programme portant sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés.

Il y aura aussi une aide financière directe de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

Ces mesures devront non seulement œuvrer à réparer les dégâts du séisme, mais également à lancer un « programme réfléchi, intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau générale des régions touchées, aussi bien en termes de renforcement des infrastructures que de rehaussement de la qualité des services publics », a expliqué le communiqué du cabinet royal.

Ce programme aux dimensions multiples mobilisera principalement les moyens financiers propres de l’Etat et des organismes publics. Il sera également ouvert aux contributions provenant des acteurs privés et associatifs, ainsi que des pays frères et amis qui le souhaiteraient.