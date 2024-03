L’indemnisation par les compagnies d’assurance de l’accident maritime survenu dans le port de Baltimore (est), qui a entraîné l’effondrement spectaculaire d’un pont, pourrait être la plus élevée jamais versée dans le transport maritime, a estimé jeudi le patron du marché de l’assurance Lloyd’s of London, interrogée sur CNBC.

« Il est trop tôt pour donner une estimation, même si je ne m’attends pas, pour l’heure, à ce que cela dépasse ce que nous anticipons en cas de désastre. Mais cela devrait représenter une perte substantielle, sans doute la plus importante » concernant le transport maritime « mais pas en dehors de nos paramètres », a estimé Bruce Carnegie-Brown, président de Lloyd’s sur la chaîne d’information économique.

Parmi les raisons avancées, « l’arrêt de nombreuses entreprises, de certaines chaînes d’approvisionnement à cause de navires bloqués à la fois dans le port et qui ne pourront le rejoindre, et les effets de second ordre », concernant bien entendu le navire en lui-même, sa cargaison et le pont.

Le port de Baltimore, proche de la capitale Washington, est en effet l’un des principaux aux Etats-Unis, notamment le plus important concernant l’importation et l’exportation de véhicules, selon le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg. Entre 100 et 200 millions de dollars de marchandises y transitent quotidiennement.

Un groupe de travail du gouvernement, relatif aux chaînes d’approvisionnement, s’est réuni mercredi afin de mieux déterminer l’impact potentiel, tant régional que national, sur l’économie américaine, alors que le port est toujours bloqué par les décombres du pont.

« La Maison Blanche et les agences fédérales sont activement engagées afin de minimiser les interruptions de livraisons maritimes, qui sont détournés tant que le port de Baltimore reste fermé », a précisé la présidence dans un communiqué.

L’accident, consécutif à l’encastrement d’un porte-conteneurs dans un des piliers du pont Francis Scott Key, a entraîné la mort de deux personnes, deux ouvriers de 35 et 26 ans, alors que quatre de leurs collègues, présumés morts, sont toujours recherchés.

Les victimes, originaires d’Amérique latine selon la presse américaine, réparaient des nids de poule sur le pont lorsqu’il s’est écroulé dans le fleuve Patapsco.

Le Dali, navire battant pavillon singapourien, a percuté un des piliers du pont vers 01H29 du matin (05H29 GMT) après avoir alerté d’un risque de collision, ce qui a donné le temps aux autorités de fermer toutes les voies de circulation sur l’ouvrage.

Le pont, inauguré en 1977, s’est effondré en quelques secondes au moment de l’impact, malgré les efforts de l’équipage du Dali pour tenter d’éviter l’impact et de ralentir sa course, notamment en jetant l’ancre.

L’enquête préliminaire montre qu’il s’agit d’un accident, selon les autorités.