La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé mardi un appel de fonds d’environ 100 millions d’euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc après le terrible séisme.

L’organisation internationale a déjà débloqué 1 million de francs suisses de son Fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes, afin de soutenir les activités du Croissant-Rouge marocain sur le terrain.

« Et aujourd’hui, nous lançons un appel d’urgence afin d’intensifier notre action auprès du Croissant-Rouge marocain », a annoncé la directrice des opérations du FICR, Caroline Holt, lors d’un point de presse à Genève.

