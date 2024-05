Le mouvement étudiant contre l’offensive israélienne dans la bande de Gaza continue de s’étendre dans le monde: parti des campus américains, rappelant la mobilisation contre la guerre du Vietnam et faisant parfois l’objet d’une répression policière, il a gagné Paris, Lausanne, Montréal, Mexico ou encore Sydney.

Etats-Unis:

Depuis le 17 avril, une vague de mobilisation pour Gaza a déferlé sur les campus américains, dans une quarantaine d’universités, de la côte Atlantique à la Californie, évoquant les manifestations contre la guerre du Vietnam.

Au total près de 2.000 personnes ont été interpellées, selon un bilan établi par plusieurs médias américains.

Police unmasked this student at UCLA, her smile afterwards says it all.

Thank you for speaking up! pic.twitter.com/95anCQQsgH

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 3, 2024