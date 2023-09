Aussitôt atterris à Marrakech, les secouristes espagnols, britanniques et qataris ont déjà commencé à prêter main-forte aux sauveteurs marocains pour évacuer les corps des victimes sinistrées par le séisme.

Munis de chiens détecteurs de cadavres, de drones et du nec plus ultra des équipements servant à la localisation des dépouilles ensevelies sous terre, les samaritains de ces trois pays se sont dirigés ce matin vers les villages les plus ravagés par le tremblement de terre survenu vendredi soir dernier.

L’équipe de H24info les a accompagnés au fin fond de la région d’Al Haouz, où ils ont mis le cap aux alentours de midi à Imintala un douar entièrement dévasté par le tremblement de terre.

Avant de prendre la direction du village, les différentes équipes ont tracé le plan d’intervention à Amazmiz, à 50 kilomètres de Marrakech. Là-bas, le commandant de l’unité des urgences militaires espagnoles Piqué Vascos Figueras nous a déclaré qu’ils allaient avant tout « procéder à des opérations de reconnaissance dans deux localités à savoir Asni et Anoughal ».

« Nous allons nous rendre sur place avec nos équipes cynotechniques et avec l’aide de drones à la recherche de survivants », explique-t-il.

Son équipe cynotechnique est munie de plusieurs malinois ayant servi à la détection d’un survivant coincé sous un gigantesque amas de gravats. Il s’agit du « fqih » d’Imintala qui a poussé un gémissement de douleur repéré par les appareils employés par les forces qataries. Les sauveteurs travaillent d’arrache-pied en ce moment pour l’extraire vivant.

Pour sa part, le chef d’équipe adjoint des secouristes britanniques, Steven Davis, nous a relevé qu’il venait d’arriver avec son staff ce matin même au Maroc.

« J’ai atterri dans le pays très tôt ce matin, nous sommes sur le point d’envoyer deux équipes dans deux endroits de la région, où nous avons eu l’information que la communauté locale pourrait avoir besoin d’aide », explique-t-il.

« Comme c’est la première équipe que nous envoyons, nous n’avons pas encore reçu d’informations, mais le but de notre mission est d’aller dans les endroits sinistrés et si nous trouvons des sites qui ont besoin d’une assistance supplémentaire ou de compétences spéciales, ils seront renvoyés à la base et nous enverrons notre équipe de sauvetage spécialisée », précise Davis.

Son équipe collabore avec les autorités locales pour lui indiquer où intervenir en priorité. A Imintala, les britanniques se sont distingués par leur sang-froid et leur retenue face à l’horreur de ce qu’ils ont vu.

Imintala, un village décimé

A la vallée d’Imintala, c’est l’hécatombe. Elle a atteint plus de 160 morts en quelques minutes seulement après le séisme, tandis qu’une trentaine de corps sont toujours coincés sous les décombres. Une hécatombe à ciel ouvert !

Abdelaziz et une poignée de voisins sont les seuls survivants que compte désormais ce douar anéanti.

« Nous étions choqués quand nous sommes arrivés pour extraire les corps de nos parents. C’est inimaginable. Nous espérons que cette calamité ne se reproduise plus. Nous remercions tous les secouristes étrangers qui sont venus pour nous aider », a-t-il déclaré.

Le village recense pour l’instant une seule rescapée. une mère de deux enfants qui a échappé miraculeusement à l’écrasement après l’énorme éboulement d’une partie de la montagne surplombant le village.

« J’ai été sauvée par un homme qui m’a tiré sous deux grosses pierres. Je n’ai pas réussi à sauver mon mari mais j’ai pu protéger mon fils. Je remercie Dieu d’être toujours en vie », nous a-t-elle déclaré.