A la suite du séisme survenu vendredi soir au Maroc, de nombreuses initiatives de solidarité ont émergé au Maroc et à l’étranger, notamment en France. Pullulement de cagnottes, actions des Français du Maroc, réaction à la polémique sur l’aide française… Trois questions au conseiller des Français de l’étranger à Marrakech, Caryl Gervereau, également président du conseil consulaire de la ville ocre et membre du bureau de l’Association des Français du monde, section Marrakech.

H24Info: Comment s’y retrouver dans toutes les cagnottes partagées sur les réseaux sociaux?

Caryl Gervereau: En ce qui concerne les personnes en France, il y en a qui ont fait des cagnottes et qui se rendent maintenant compte qu’ils ne peuvent pas envoyer l’argent. Ils vont donc essayer de rembourser les gens et quand ils ne pourront pas, ils essayeront de l’envoyer par exemple à l’association Français du Monde. Je suis en train de voir dans quelle mesure on peut récolter ces fonds-là. Il y a un problème d’office des changes pour les personnes en France qui font des collectes en euros. Avec Français du Monde, nous avons une réunion demain matin pour parler de cela.

Le problème qui se pose ensuite est de savoir comment l’argent va ressortir et vers qui et où il va être réparti. Je vois des dizaines de cagnottes en France lancées par des particuliers, je suis paniqué quand je vois ça. Je ne dis pas aux gens de ne pas donner mais de bien vérifier la provenance (association existante depuis un moment, etc.) et savoir où l’argent va partir (quelles associations, familles, etc.) On a un problème d’organisation d’arrivée des fonds. Je conseille de privilégier les cagnottes d’associations plutôt qu’initiatives privées.

Avec l’association Français du Maroc, quelles actions comptez-vous mettre en place?

Nous, en tant qu’association, nous sommes en train d’identifier l’ensemble des associations, ONG, internationales et locales, sérieuses, qui existent depuis longtemps, et qui ont déjà élaboré un processus d’aide et de solidarité. On les référence par critère d’expérience. Tout le monde affirme que telle ou telle cagnotte est sérieuse mais moi j’aurais tendance à faire confiance à ceux dont c’est le métier.

Nous allons mettre aussi en place un formulaire en ligne que les personnes ou structures volontaires pourront remplir en renseignant leurs compétences, moyens de transport à disposition, ce qu’ils sont prêts à faire, etc. pour créer un vivier de compétences. Par la suite, nous pourrons faire appel à ce vivier, à la demande des autorités ou du consulat.

Il faut avoir en tête que le besoin d’aide va s’étaler sur des mois. Il y a bien sûr une aide urgente à apporter mais il faut aussi ralentir, prendre du recul, laisser le temps aux associations et aux responsables de s’organiser.

Le but n’est pas forcément que tout l’argent soit utilisé tout de suite, le besoin sera sur le long terme. J’invite les gens à contribuer au fonds national qui a été lancé par le roi et qui sera parfaitement géré, puis je recommanderais le Croissant rouge et les associations locales.

Quel commentaire faites-vous sur la polémique suscitée par certains médias français après la proposition d’aide de Paris?

Il faut être extrêmement diplomatique. On ne peut pas se permettre de gérer le pays à la minute. Il y a effectivement des priorités et le roi du Maroc et le Maroc n’ont jamais réagi à chaud. C’est pour cela que le pays est géré fabuleusement bien. La diplomatie marocaine est une diplomatie très très fine et très précise donc on peut lui faire confiance.

Avec toutes ses forces, le Maroc gère les premières solidarité de manière grandiose. Ce n’est pas la peine d’ajouter des problèmes où il y en a déjà un peu, donc laissons cela de côté. Tous les pays ont proposé leur aide et le Maroc a remercié tout le monde. Il appellera les pays en fonction des besoins. Laissons le temps au Maroc de sélectionner le type d’aides dont il a besoin.