A force de voir défiler la même scène, cela est désormais perçu comme une fatalité. Encore une fois, on va retrouver quatre équipes d’Afrique du Nord dans les finales des compétitions interclubs de la CAF, en l’occurrence la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération.

Au bout d’un parcours exténuant, les Égyptiens d’Al-Ahly donneront la réplique à l’Espérance Tunis en Ligue des Champions, la plus prestigieuse des épreuves continentales. Le match aller va se jouer, le 18 mai prochain, dans la capitale tunisienne et le retour aura lieu au Caire, une semaine plus tard.

La Coupe de la Confédération mettra aux prises le club marocain de la Renaissance Berkane et les Égyptiens du Zamalek, dans un remake de la finale de 2019 soldée par la victoire des Égyptiens aux tirs au but. Le premier round se déroulera, le 12 mai, au Maroc et le second sera disputé au Caire (19 mai).

Ces deux belles affiches confirment le règne sans partage des Nord-Africains sur les compétitions masculines des clubs au cours des dernières années, les clubs marocains et tunisiens étant venus raffermir la domination historique des équipes égyptiennes grâce aux deux mastodontes cairotes, Al-Ahly et le Zamalek, qui affichent des chiffres à faire rougir toute la concurrence.

La prochaine confrontation Espérance-Ahly sera la 7ème finale entre les clubs de cette zone géographique sur les huit dernières éditions de la Ligue des Champions, avec trois sacres pour les Égyptiens, deux pour le Wydad de Casablanca et deux pour les Espérantistes. Les Sud-Africains des Kaizer Chiefs sont les seuls représentants des autres sous-régions du continent à avoir accédé en 2021 à une finale, lourdement perdue face à Al-Ahly à Casablanca (3-0).

Lire aussi. Retrait de l’USMA: Lekjaa félicite la RS Berkane après sa qualification à la finale de la coupe de la CAF

A partir de l’édition 2017, on va assister à une rivalité électrique mais passionnante entre trois clubs, à savoir Al-Ahly, l’Espérance et le Wydad. Le paroxysme de cette rivalité allait coïncider avec l’entrée en scène du Wydad, dont l’ascension fulgurante a fait bouger certaines certitudes. Tout d’abord, les Casablancais ont battu Al-Ahly dans deux finales (2017 et 2022), ce qui a été vécu comme un drame par l’ogre égyptien, avant de laver son affront lors de la dernière édition.

Ensuite, le Wydad a été l’unique équipe nord-africaine à être capable de freiner l’élan des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qui écrasaient tous ses rivaux, y compris Al-Ahly auquel ils ont infligé les plus lourdes défaites de toute son histoire dans cette compétition.

Au plan comptable, les clubs de quatre pays d’Afrique du nord (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie) ont remporté 35 trophées de Ligue des Champions contre 24 pour les 49 pays des autres sous-régions. Les Égyptiens dominent ce classement avec 17 couronnes (11 pour Al-Ahly, 5 Zamalek et 1 Ismaily), suivis des Marocains avec 7 sacres (3 Raja de Casablanca, 3 Wydad et 1 AS FAR), des Tunisiens (4 Espérance, 1 Club Africain et 1 ES Sahel) et des Algériens (2 ES Sétif, 2 JS Kabylie et 1 MC Alger).

S’agissant de la Coupe de la Confédération, la future confrontation entre la Renaissance Berkane et le Zamalek signera la 7ème victoire d’affilée d’un club d’Afrique du Nord dans cette compétition, lancée en 2004 en lieu et place de la défunte Coupe de la CAF.

Lire aussi. RS Berkane-USM Alger: la CAF a tranché, les Algériens forfaits (3-0) au retour

Le Raja de Casablanca a ouvert la voie à cette domination à partir de 2018, en battant l’AS Vita Club de Kinshasa. Les Verts vont rééditer cet exploit en 2021. Les autres victoires ont été signées Zamalek, RS Berkane et USM Alger.

Si le Zamalek fait partie des acteurs historiques de la scène continentale, la RS Berkane a réussi, en peu d’années, à se faire une place parmi les grands d’Afrique, en remportant 2 Coupes de la Confédération (2020 et 2022), après avoir perdu sa première finale contre les mêmes Égyptiens en 2019. De surcroît, les Berkanis se sont offerts le luxe de décrocher, il y deux ans, la Supercoupe continentale aux dépens de leurs compatriotes du Wydad.

Dans cette compétition, les clubs marocains caracolent en tête avec 7 Coupes (2 Raja, 2 RS Berkane, 1 AS FAR, 1 Maghreb de Fès et 1 FUS de Rabat), talonnés par les Tunisiens (3 CS Sfaxien et 2 ES Sahel).

Grâce à deux autres victoires égyptiennes (Al-Ahly et Zamalek) et un succès algérien (USMA), les clubs nord-africains ont enlevé 15 sur les 20 trophées possibles et auront l’occasion d’augmenter leur moisson au terme de l’édition 2024.