Deux mandats d’arrêt internationaux ont été émis à l’encontre du chef de la Mocro Maffia, le Marocain Karim Bouyakhrichan, un mois après avoir manqué son rendez-vous bi-mensuel de se présenter devant un juge espagnol comme le stipule la décision de sa mise en liberté sous caution.

C’est officiel. Le baron de la Mocro Maffia, le Marocain Karim Bouyakhrichan est recherché par la justice espagnole. Un mois après sa disparition dans la nature, et deux mois de sa libération sous caution, le criminel le plus dangereux des Pays-Bas qui a pris la fuite, au nez et à la barbe de la justice espagnole, est désormais un fugitif attitré, ayant la police du monde entier à ses trousses.

Deux mandats d’arrêt ont été émis à son encontre, hier mardi, par le tribunal d’instruction numéro 4 de Marbella, rapporte de sources sûres le site d’information local Malaga Hoy.

Les deux mandats, émis et communiqués aux organismes compétents, comprennent un mandat d’arrêt européen (MAE) et un mandat d’arrêt international. La décision intervient après que la justice a constaté qu’il n’avait pas respecté la mesure préventive qui l’obligeait à se présenter tous les quinze jours devant un tribunal espagnol.

Considéré comme l’un des criminels les plus dangereux des Pays-Bas et recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent, il a été arrêté, après 5 ans de cavale, le 10 janvier dernier lors d’une opération de la Police nationale espagnole dans la très huppée station balnéraire Costa del Sol, tanière dorée des mafieux de tous bords.

Après ce coup de filet spectatulaire à Marbella, le tribuanl compétent a décidé qu’il devait être placé en détention provisoire, notamment en raison de plusieurs affaires en cours auprès de la justice espagnole.

Par la suite, la défense de Bouyakhrichan a fait appel de son placement en détention, et le 22 février, il a été libéré suite à une décision de la Cour d’appel de Malaga, qui a annulé l’ordonnance de détention provisoire émise à son encontre par ce même tribunal d’instruction de Marbella. Une vraie embrouille judiciaire qui n’étonne guère en Espagne!

À présent, tous les regards se tourent vers le Maroc: le chef de cette puissante organisation criminelle qui a terrorisé les têtes couronnées des Pays-Bas aurait trouvé refuge auprès des siens au Royaume, selon des spéculations de la presse espagnole. Si cela vient à se confirmer, l’affaire mettra à l’épreuve la coopération sécuritaire entre Rabat et Madrid.