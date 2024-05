L’appel à candidatures pour le programme d’accompagnement Green Business Incubator a été lancé récemment. Les entrepreneurs, startups et très petites entreprises (TPE) intéressés ont désormais un mois pour soumettre leur dossier et espérer faire partie des 20 lauréats sélectionnés. A la clé: un accompagnement et un financement qui peut s’élever jusqu’à 400.000 DH.

Le Green Business Incubator 2024, initiative phare du Cluster Energie Renouvelable (EnR), démarre en force. Ce programme, élaboré en collaboration avec le Moroccan Climate Innovation Center (MCIC), cible les entrepreneurs, startups et TPE. Les conditions ? avoir moins de cinq ans d’existence et évoluer dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes. Son but est de stimuler et d’appuyer leur croissance afin qu’ils contribuent positivement au développement socio-économique du Maroc.

Pour cette édition du Green Business Incubator, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 juin. Les intéressés doivent remplir le formulaire de candidature accessible via le lien suivant: https://forms.gle/A9Su2sRMFmmfQxf7A .

Les organisateurs précisent que pour être éligible, “la startup doit être implantée au Maroc, avoir moins de cinq ans d’existence et proposer un projet novateur”. À l’issue du processus de sélection du Green Business Incubator, les heureux élus bénéficieront d’un soutien complet et gratuit pour une durée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement.

Ce soutien inclut des formations, un coaching personnalisé, une assistance technique, des opportunités de réseautage avec des acteurs industriels et des investisseurs, ainsi que l’accès à des financements.

Selon les informations fournies, seules une vingtaine de startups seront retenues à l’issue du concours. Parmi celles-ci, une douzaine pourra prétendre au financement “Tech Start” du Fonds Innov Invest (FII). Pour bénéficier de ce financement, qui peut s’élever jusqu’à 400.000 DH, la startup devra autofinancer au moins 20% de l’investissement demandé.

Comme à l’accoutumée, le processus de sélection du Green Business Incubator se déroule en cinq étapes clés. La première est la réception des dossiers de candidature. S’ensuit une phase de pré-sélection, puis un bootcamp de 48 heures animé par des experts et des coachs, destiné à aider les candidats à affiner leurs projets et à préparer leur présentation. Les deux dernières étapes consistent en la défense du projet devant un jury et la sélection finale des lauréats.

Véritable hub d’innovation dans le secteur des énergies renouvelables, le Green Business Incubator, qui célèbre ses dix ans d’existence (2014 – 2024), bénéficie cette année du soutien du ministère de l’Industrie et du Commerce et de Tamwilcom.