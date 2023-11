À peine convoqué pour la première fois avec les Lions de l’Atlas, Sofiane Diop fait face à une vague de haine et de racisme sur les réseaux sociaux de la part de certains internautes.

Sofiane Diop était la grande surprise de la nouvelle liste dévoilée par Walid Regragui ce jeudi. La jeune pépite du club niçois a été convoquée pour la première fois par le sélectionneur.

Attendu par une grande partie du public marocain pour son talent, certains estiment qu’il n’a pas sa place avec les Lions. Et pour cause: ses origines. Ma mère est Franco-marocaine et son père est Franco-sénégalais.

Sur les réseaux sociaux, Diop fait face à une véritable campagne de bashing sur fond de racisme et de misogynie. Ainsi, plusieurs publications pullulent sur internet et en particulier X (Twitter), sur le choix de Diop. Les Haters vont parfois loin mettant même en doute sa marocanité.

Si les personnes dont le père est marocain : un zayane comme Saiss, un béni snassen comme Ziyech. Quel est la relation de Diop avec le Maroc ? Sa mère qui s’est donné à un sénégalais ? — Sanhaji ⵣ۞ (@zayani6924) November 9, 2023

Pas Marocain dans ma définition — Herr Yasser ⵣ🇲🇦 ⵢⴰⵙⵙⴻⵔ (@LeRhirhayi) November 9, 2023

Pas bienvenue à toi — 🇲🇽🇲🇦 (@HaritGoatesque) November 9, 2023

Sofiane Diop était éligible pour jouer avec les Bleus ou encore les Lions de la Teranga. Aujourd’hui, il s’est dit fier de rejoindre la tanière des Lions de l’Atlas.

Je suis fier d’intégrer la sélection Marocaine et de rejoindre les Lions de l’Atlas. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je vais m’efforcer de tout donner sur le terrain pour honorer mon pays et faire honneur à mes couleurs. #DimaMaghrib 🇲🇦🦁 pic.twitter.com/c4y9UvDphF — Sofiane Diop (@SofianeDiop) November 9, 2023

Et nombreux ont été ceux qui lui souhaitent la bienvenue à l’équipe nationale.

Comme on dit chez nous « Mrahba bik »

Je te souhaite toute la réussite du monde avec les lions ! Tu es un joueur talentueux qui apportera bcp a Regragui ! Rends nous fier Sofianeon veut la CAN ! — MAP (@Moroccanblade) November 9, 2023

Mikaël Chrétien a joué pour le Maroc pourquoi Sofiane Diop ne pourrait pas le faire sa mère est marocaine il me semble donc il est marocain (et ne me dis pas on prend la nationalité du perd) Ryan Mmaee & Samy Mmaee sont marocains aussi — HALA MADRID 🇲🇦 (@jude_goat) November 9, 2023

Bienvenue chez toi. C’est un honneur de t’avoir parmi nous. — hmed🇲🇦 ouchen🇨🇦 (@hmedo763) November 9, 2023