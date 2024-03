Les alliés politiques de Perdo Sánchez au gouvernement viennent de soutenir une proposition du Parti Populaire (PP) concernant le dossier du Sahara marocain.

La Commission des Affaires étrangères du Congrès espagnol a approuvé la proposition « non de loi » (non contraignante) du Parti Populaire (PP) qui appelle le gouvernement de coalition à clarifier sa position sur le dossier du Sahara et à «retrouver le consensus politique autour de ce différend et à se conformer à la volonté exprimée par le Congrès des députés». Une proposition qui, à première vue, pourrait paraître normale et anodine car émanant du PP, gagnant malheureux des élections de juillet 2023 n’ayant pas pu former une majorité.

Sauf que cette motion n’a pas été voté uniquement par les opposants à Pedro Sánchez. Sumar, Bildu et le PNV, membres de la coalition gouvernementale, ont tous soutenu cette initiative. Les alliés de PSOE ont également exigé que Madrid reprenne la politique de « neutralité » et retrouve le « consensus politique » concernant le dossier du Sahara.

« Il s’agit de retrouver un consensus sur l’une des principales questions de la politique étrangère de l’Espagne », a selon un député populaire, Pablo Hispán, cité par El Independiente.

Ils souhaitent que l’Exécutif de Sánchez informe le Congrès du calendrier convenu avec le Maroc pour la réouverture des douanes commerciales, car « à ce jour, il demeure secret ».

« Les douanes commerciales avec Sebta et Mélilia restent fermées, il n’y a pas de calendrier pour leur ouverture. De même, une audience entre le président du gouvernement et le roi du Maroc a été suspendue dans le cadre de la XIIe réunion de haut niveau entre les deux pays, juste au moment où le président du gouvernement était sur le point de se rendre au Maroc », détaille l’initiative.

La commission a toutefois rejeté la proposition de Vox visant à « exiger la reconnaissance explicite et sans réserve par le Royaume du Maroc de la souveraineté espagnole sur Sebta, Mélilia, les îles Chafarinas, les îles Alhucemas et Vélez de la Gomera et l’îlot de Perejil ».