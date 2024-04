La marocaine Aziza El Amrani a remporté ce samedi le Marathon des Sables, course d’endurance extrême emblématique qui se joue dans le désert du Sahara marocain sur six jours, devant sa compatriote Aziza Raji et la britanique Laurence Klein.

Aziza El Amrani s’est adjugé la première place avec un temps total de 27 heures 6 minutes et 27 secondes, devançant de 2h2 minutes et 37 secondes Aziza Raji, qui a fini avec un temps total de 29h9 min 4 s tandis que la britanique Laurence Klein a réalisé une performance de 32h18 min 58 s.

Aziza El Amrani a remporté la sixième et dernière étape marathon des Sables de 21,1 km entre Bou Makhlouf et Boudnib en 1h41 min 21 s, suivie de Aziza Raji ( 1h55 min 54 s).

Laurence Klein a quant à elle fini l’étape en 2h02 min 02 s suivie de la française d’origine marocaine Rajae Hamdaoua qui a couru l’étape en 2h 3 min 11 s.

TOP 3 WOMEN OF THE STAGE 6 💪 Aziza EL AMRANI wins the last stage of the MDS LEGENDARY. 🔥 1. Aziza EL AMRANI

2. Aziza RAJI

3. Laurence KLEIN Scratch women

🥇 Aziza EL AMRANI

🥈 Aziza RAJI

🥉 Gemma GAME 🟠 Follow the MDS Legendary arrival live 👉 https://t.co/RDMC83z6i0 pic.twitter.com/wY5KseejNT — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) April 20, 2024

Chez les hommes, Rachid El Morabity a remporté ce samedi pour la dixième fois le Marathon des Sables, course d’endurance extrême emblématique qui se joue dans le désert du Sahara marocain sur six jours, égalisant le record de 10 victoires détenu par le grand spécialiste de la discipline Lahcen Ahansal.

Le coureur de 41 ans s’est imposé avec un temps total de 20 heures 42 minutes et 19 secondes, avec moins d’une minute d’avance (25 secondes) sur son frère de dix ans son cadet Mohammed El Morabity qui a réalisé un temps de 20h42 min 44s. Le Marocain Aziz Yachou s’est classé troisième (20h44 min 37s).

Le coureur vient donc de réaliser le record de vitoires (10) détenu par son compatriote Lahcen Ahansal, qu’il avait encouragé petit sur le Marathon des Sables lorsqu’il passait à Zagora, d’où il est originaire.

Rachid El Morabity a passé la ligne d’arrivée de la dernière étape en vainqueur, faisant flotter le drapeau national au dessus de sa tête.

Il a remporté la sixième et dernière étape marathon des Sables de 21,1 km entre Bou Makhlouf et Boudnib en 1h22 min 5 s, avec deux secondes d’écrat avec le 2e Aziz Yachou ( 1h22 min 7 s) et une minute avec le 3e Mohammed El Morabity (1h23min 5s) tandis que Hamid Yachou a fini 4e avec 1h32 min 30 s. Ce dernier a fini également 4e du classement général (22h 56 min 41 s).

TOP 3 OF THE MDS LEGENDARY 🏆 It’s a 10th victory for Rachid EL MORABITY who wins the MDS Legendary. Scratch:

1.Rachid EL MORABITY

2.Mohamed EL MORABITY

3.Aziz YACHOU 🟠 Follow the MDS Legendary arrival live 👉 https://t.co/RDMC83z6i0 pic.twitter.com/13OAInZWKQ — MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) April 20, 2024

Rachid El Morabity avait enchaîné deux victoires en six lors des éditions 2021, jouée inhabituellement en octobre en raison de la pandémie de covid, et l’édition 2022.