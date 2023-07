L’Allemagne a réitéré, jeudi, son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara, présenté en 2007, comme un effort « sérieux et crédible » du royaume et une « base pour une solution acceptée par les parties ».

A l’issue de son entretien, à Berlin, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en visite de travail en Allemagne, la cheffe de la diplomatie allemande, Mme Annalena Baerbock, a réitéré « le soutien de longue date de l’Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable par les parties ».

