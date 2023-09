Yassine Bounou, actuel gardien du club saoudien d’Al-Hilal, vient de faire une nouvelle révélation sur les raisons de l’échec de son transfert au Real Madrid.

Le portier des Lions de l’Atlas était à un cheveu d’atterrir chez les « Merengue » lors du dernier mercato, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, le transfert se heurtant à une condition sine qua non du Real que l’ancien gardien de Séville a refusée.

« J’avais eu une offre de la part du Real Madrid. J’étais la priorité, mais la Coupe d’Afrique a compliqué les choses et l’accord a échoué », a-t-il révélé à El Pelotazo.

Bono reveals: “Yes, I had an offer from Real Madrid — I was the priority”. ⚪️🇲🇦 “The African Cup complicated things so deal collapsed”, told @elpelotazocsr. pic.twitter.com/gKTIxsKQ21 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023

Bono affirme qu’il était le premier choix de l’équipe de Carlo Ancelotti après la grave blessure au genou de Courtois, mais que sa possible participation à la CAN l’a écarté, relate MARCA dans le même contexte.

« C’est ce que j’ai compris. Après, on a analysé la situation, et on a vu que je pouvais aller à la Coupe d’Afrique et manquer beaucoup de matchs dans un mois important pour le Real Madrid et ce n’était pas possible. En outre, ils avaient d’autres options qu’ils pouvaient gérer en prêt et qui leur convenaient mieux », a-t-il fait savoir.

Le rempart de la sélection nationale révèle également que « la CAN a eu une grande influence sur ce marché, tant pour moi que pour Youssef En-Nesyri« .

S’agissant des rumeurs de son transfert au Bayern, Bono relève que le club allemand « était en contact avec Séville. Ils m’ont demandé d’attendre et m’ont dit qu’ils allaient envoyer une offre, mais entre-temps d’autres noms ont été cités ».

« En ce moment, il est difficile d’investir dans des gens comme moi, 32 ans, ce n’est pas facile, pour le Bayern et pour n’importe quelle autre équipe. A ce moment-là, j’attendais et l’offre d’Al-Hilal est apparue », a-t-il expliqué.

Après près de quatre ans avec le Sevilla FC —depuis le 2 septembre 2019–, Bono a quitté le navire sévillan avec l’un des meilleurs palmarès des internationaux marocain en Europe.

Pour ce qui est du montant du transfert, les médias sportifs saoudiens avaient indiqué qu’il est de 21 millions d’euros.