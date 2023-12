Alors que l’offensive israélienne sur la bande de Gaza a atteint son 63e jours, des milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat en solidarité avec la Palestine occupée et les Palestiniens, réclamant « la criminalisation » de la normalisation entre Rabat et l’Etat hébreu.

Les Marocains ne démordent pas face aux atrocités commises par l’armée israélienne qui multiplient les frappes meurtrières et essaye en vain de contrôler la bande de Gaza depuis le lancement de son opération terrestre en réponse à l’opération « Déluge d’Al Aqsa » lancé par le Hamas le 7 octobre.

Les manifestants, réunis à Bab El Had marchent vers le Parlement au centre de la capitale du Royaume, ont brandi des pancartes condamnant «l’agression sioniste contre la bande de Gaza», scandant des slogans antisionistes.

«Le peuple veut la criminalisation de la normalisation», ont clamé les protestataires.

«Cessons les guerres, les Etats-Unis sont l’ennemi des Peuples», ont-ils également scandé.

Cette manifestation a été organisée à l’initiative du Groupe d’action national pour la Palestine, qui a appelé dans un communiqué «le peuple marocain et ses forces vives à organiser une marche populaire nationale dans la capitale du pays (…) en soutien à la résistance palestinienne et à la lutte du peuple palestinien pour libérer sa terre du fleuve à la mer et contre l’agression sioniste-américaine, qui continue aujourd’hui de tuer des innocents, et pour faire tomber la normalisation et mettre fin à toutes les relations avec l’entité ennemie».

Cette manifestation intervient alors que l’armée de l’occupation israélienne continue de pilonner l’enclave palestinienne sans relâche dans le but d’anéantir le mouvement de la Résistance palestinienne Hamas.

Ce dimanche, la résistance palestinienne continue de livrer de violents combats à l’armée de l’occupation l’empêchant de s’introduire au camp de réfugiés de Jabalya, le plus grand camp de réfugiés palestiniens existant, malgré l’intensification des raids aériens sur le petit territoire assiégé.

Après avoir mis son veto à une résolution de l’ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire, l’Oncle Sam a approuvé « d’urgence » la vente à Israël de près de 14.000 obus équipant les chars Merkava engagés dans l’offensive contre le Hamas.

Pendant ce temps, le bilan ne cesse de s’alourdir à Gaza avec plus de 17.700 morts, en majorité des femmes et des enfants, depuis plus de deux mois selon le ministère de la Santé palestinien.

Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi soir que la « juste guerre pour éliminer » le mouvement islamiste palestinien se poursuivrait.

Le conflit a été déclenché après une attaque d’une ampleur sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du Hamas infiltrés en Israël depuis Gaza, durant laquelle 1.400 personnes, en majorité des militaire (en service ou des réservistes), ont été tuées, selon les autorités israéliennes qui avaient revu à la baisse ce bilan à 1.200.

Depuis, l’entité sioniste bombarde par terre, air et mer l’étroite bande de terre surpeuplée, réduisant en ruines des quartiers entiers et poussant à la fuite environ 1,9 million de Palestiniens, soit 85% des habitants selon l’ONU, vers des zones du sud qui sont elles aussi visées par les frappes.

« الظروف الإنسانية معدومة ».. أمٌّ غزيّة تتجرع مرارة النزوح مرتين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع#من_غزة #حرب_غزة pic.twitter.com/Hw0BkrY2aT — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

Tôt dimanche, l’aviation israélienne a mené des « raids très violents » près de Khan Younès (sud), et sur la route vers Rafah (sud), frontalière de l’Egypte, a indiqué le Hamas.

De violents combats nocturnes se sont déroulés à visé Khan Younès, selon les médias locaux.

#عاجل | كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون قوة صهيونية خاصة متمركزة بمنزلين مفخخين غرب جباليا ويقتلون 6 بينهم ضابط

يمكنكم متابعة تطورات #حرب_غزة عبر قناة الجزيرة على واتساب: https://t.co/gqqz5urNLa pic.twitter.com/U3I03XW1ks — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

Au sol, de violentes batailles opposent les soldats aux combattants palestiniens principalement dans la région de Khan Younès, à Jabaliya (nord) et dans la ville de Gaza (nord), d’après les deux camps.

كاميرا الجزيرة ترصد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال من داخل مخيم جباليا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2cajKkbsB7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

Les combattants palestiniens ont continué eux à tirer des roquettes en direction d’Israël, mais l’armée affirme que la grande majorité de ces engins sont interceptés par le système anti-missile israélien.