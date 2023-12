Sahara, Gaza, Libye, Sahel… Bourita et Lavrov se disent tout

Les relations Maroc-Russie sont historiques et distinguées, sous la conduite du roi Mohammed VI et du président russe Vladimir Poutine, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au terme de leurs entretiens à l’issue de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe, Bourita a souligné que ces relations se sont considérablement développées grâce à la visite du Roi en Russie en 2002, qui a été couronnée par la signature du partenariat stratégique et à la deuxième visite du Souverain en Russie en 2016, au cours de laquelle un partenariat stratégique renouvelé a été annoncé entre les deux pays en sus de la mise en place d’une nouvelle feuille de route pour les relations bilatérales.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et son homologue russe, M. Sergueï Lavrov. pic.twitter.com/2kMGRi3bkP — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 20, 2023

Et d’expliquer que ce partenariat stratégique renouvelé a donné une forte impulsion aux relations entre les deux pays et créé des perspectives positives et ambitieuses pour la coopération bilatérale.

Dans ce contexte, Bourita a fait état d’un dialogue politique avancé et régulier entre le Maroc et la Russie, soulignant que la commission mixte bilatérale se tiendra l’année prochaine à Moscou, avec la signature prévue d’une série de conventions qui contribueront indubitablement au développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que l’énergie, les mines, l’agriculture ou encore la pêche.

Et de relever que ses entretiens avec son homologue russe ont également constitué l’occasion d’examiner plusieurs sujets d’ordre régional et international.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita, le ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov, et le Secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, M. Houssam Zaki. pic.twitter.com/TOTGuDF2HJ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 20, 2023

Ces entretiens, a poursuivi Bourita, ont aussi porté sur la question du Sahara marocain, ainsi que sur d’autres sujets dont la situation en Libye et au Sahel.

En marge de la 6ème session du Forum de Coopération Arabo-Russe, M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Marrakech, avec le Chargé de la gestion des travaux du ministère des Affaires étrangères de la Libye, M. Al-Taher Salem Al-Baour. pic.twitter.com/gEg9Q2XOou — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 20, 2023

S’agissant du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Bourita a souligné la position permanente et constante du Maroc, basée sur des principes et des références clairs qui soutiennent la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats membres de l’ONU, le recours au dialogue, l’adoption du principe de bon voisinage et le recours aux solutions pacifiques dans le cadre des résolutions des Nations Unies.

Selon un communiqué du ministère du département des Affaires étrangères, Lavrov a ajouté que ses entretiens avec Bourita ont été « très intéressants » dans le sens où l’accent a été mis sur la mise en application des conventions conclues au niveau du Sommet entre le Souverain marocain et le président de la République Fédérale de Russie, Vladimir Poutine.

Et d’ajouter qu’il a été procédé de même à l’examen des modalités de « mise en application de la Déclaration du partenariat stratégique de l’année 2002, et de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi de 2016 ».

Lavrov a fait savoir également que l’accent a été mis sur l’activation du partenariat entre les deux pays pour la mise en oeuvre de ses dispositions dans le domaines de l’investissement, du commerce, de l’économie, de l’énergie, des technologies de l’information, de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, la pêche maritime, l’agriculture, outre les grandes opportunités dans les domaines de la culture et de l’enseignement.

Lire aussi: Lavrov salue les efforts du Maroc dans la réussite du 6e Forum Arabo-Russe

À ce propos, le Chef de la diplomatie russe a assuré que les deux parties ont convenu de tenir la réunion de la commission gouvernementale mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et culturelle au début de l’année prochaine.

Concernant la question du Sahara, Lavrov a a affirmé que la Russie soutient une solution durable sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain.

« Nous soutenons l’atteinte d’une solution durable sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et nous comptons poursuivre notre attachement à cette ligne de principe visant à progresser et à parvenir à des décisions adéquates » a-t-il déclaré.

Le diplomate en chef russe a également fait part du soutien de la Fédération de Russie aux efforts de médiation de l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura.