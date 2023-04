Rabat: l’exposition sur le Prophète attire plus d’un million de visiteurs

L’exposition sur la Sîrah du Prophète, accueillie actuellement par le siège de l’ISESCO à Rabat, a dépassé la barre du million de visiteurs.

En moins de cinq mois, l’exposition et le Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique a accueilli plus d’un million et 200.000 visiteurs, a indiqué l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) sur son site web.

L’événement, inauguré le 28 novembre 2022 par le prince Moulay El HassanMoulay El Hassan, est abrité par le siège de cette organisation à Rabat, dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue musulmane mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas, sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Selon l’ISESCO, l’exposition et le musée à Rabat ont connu une « forte affluence de toutes tranches d’âge, citoyens marocains, résidents et visiteurs du royaume du Maroc confondus ».

Il s’agit de la première édition des expositions de la Sîrah du Prophète organisée hors de l’Arabie Saoudite. Le but est de « promouvoir les valeurs de l’Islam, à savoir la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, en se basant sur le Saint Coran, l’honorable Sunna du Prophète et l’histoire islamique, et en recourant aux derniers moyens technologiques d’affichage », explique-t-on.

Sur son site, l’organisation annonce également le retour à « l’horaire de visite habituel d’avant le mois sacré » et ce, une semaine après les vacances de Aïd Al Fitr qui débuteront lundi 17 avril prochain. L’exposition et le musée rouvriront leurs portes au public à compter du mardi 25 avril 2023.

L’entrée est gratuite. Il suffit de réserver son billet sur ce lien.