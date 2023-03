Transformation digitale: le salon Emec Expo aura lieu en mai à Casablanca

Après la réussite de sa 2e édition, Emec Expo, le Salon international de la transformation digitale, est de retour pour sa 3e édition et se tiendra les 10 et 11 mai 2023 à l’Hôtel Hyatt Regency Casablanca.

Le salon Emec Expo est un événement dédié à la transformation digitale, consacré à l’e-marketing, l’e-commerce, l’hébergement & cloud, l’internet mobile, les réseaux sociaux et l’affichage numérique. Emec Expo 2023 répond à la nécessité pressante des entreprises de s’inscrire dans une dynamique de transformation permanente, en leur permettant de découvrir les nouveautés des technologies de rupture qui révolutionnent le monde, ainsi que les outils et solutions les mieux adaptés à leurs besoins.

La transformation digitale représente un fort levier de compétitivité et une grande opportunité de croissance et de productivité. Les entreprises se trouvent, de ce fait, dans l’obligation de se donner les moyens d’adhérer à cette mutation qui leur permettra d’accélérer la réalisation de leurs objectifs de développement en tirant profit des opportunités qu’offrent les technologies de l’information.

Afin de permettre aux entreprises de relever leur défi de s’inscrire dans cette dynamique de transformation, le salon Emec Expo (fondé sur le concept de salon/congrès) rassemble, durant deux jours, les décideurs et experts du monde du numérique (nationaux et internationaux, représentants de divers secteurs) qui viennent partager les innovations technologiques, les dernières tendances, leurs connaissances et leurs retours d’expériences, lors de conférences et workshops, dans le cadre d’un programme riche et diversifié.

Le salon accueillera également un espace dédié aux startups et offrira diverses activités et compétitions qui leur seront spécialement dédiées, et ce en collaboration avec d’éminents acteurs de l’écosystème startups et de l’accompagnement des porteurs de projets.