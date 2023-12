Pour arborer l’hiver en conservant une peau éclatante toute la saison, Yves Rocher a imaginé Hydra Végétal, un concentré d’hydratation hautement performant.

Tiraillements, irritations, rugosités… en hiver, notre peau est soumise à rude épreuve. Pour combattre la sécheresse saisonnière, on ajuste notre routine skincare en adoptant les bons gestes. Nos conseils : boire (au moins) 2 litres d’eau par jour, faire le plein d’aliments riches en eau, éviter les douches trop chaudes, nettoyer sa peau (matin et soir) avec un gel lavant adapté et l’hydrater juste après avec un soin ultra-performant. Le produit le plus en vue du moment ? La crème Hydra Végétal imaginée par Yves Rocher. Chargé en Edulis, son principal principe actif, ce concentré d’hydratation, permet de stocker l’eau au coeur de la peau pour la diffuser ensuite dans toutes les couches de l’épiderme.

Spécialement formulé pour répondre aux besoins des peaux normales à mixtes déshydratées, ce grand soin 3 en 1, s’applique en crème de jour et/ou de nuit, mais pas que. Utilisé en masque une à deux fois par semaine, il apaise le derme, réduit l’apparence des ridules de déshydratation et rend la peau fraîche et éclatante de santé. Les tests le prouvent, une seule utilisation suffit pour apporter 45% de plus d’hydratation, parant ainsi aux irritations et aux peaux assoiffées qui vont souvent de pair avec l’hiver. De quoi afficher un glow impressionnant tout au long de la saison.