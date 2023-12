Un calendrier de l’Avent pour patienter jusqu’au 25 décembre ou un coffret beauté aux senteurs fruitées, ces idées cadeau signées Yves Rocher feront à coup sûr leur petit effet sous le sapin.

Le lancement du compte à rebours a commencé et pour se préparer aux festivités, on se laisse surprendre par le traditionnel calendrier de l’Avent. Celui qui nous fait craquer ? Le coffret beauté imaginé par Yves Rocher qui cache en son étui coloré 24 produits emblématiques de la marque ainsi qu’une sélection de nouveautés. Soins du visage & corps, cheveux, maquillage ou encore parfums sont à découvrir au jour le jour, pour accueillir le 25 décembre tout en beauté.

Le jour J, on se laisse séduire par la collection Litchi Givré à offrir ou pour se faire plaisir. Un coffret en édition limité qui sent bon la fraîcheur de l’hiver. Au menu : un bain douche, un gommage en gel, un lait pour le corps, un gel lavant et une crème pour les mains et enfin, une brume corps et cheveux. De quoi finir l’année sur une note fraîche et fruitée, en faisant le plein d’indispensables beauté.