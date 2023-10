Pour combattre l’inconfort cutané sans y passer la nuit, on opte pour la routine “skinimaliste” de Cetaphil. Au programme : le Gentle Skin Cleanser et la Moisturizing Cream, deux soins hautement hydratants formulés en prime spécialement pour les peaux sensibles.

Sécheresse, tiraillements, irritation, rugosités… les peaux sensibles sont soumises à rude épreuve, particulièrement à l’approche de l’hiver. En prévention ou pour les apaiser, l’hydratation est la clé d’une peau éclatante de santé. Pour une routine efficace sans encombrer notre salle de bains, on opte pour la simplicité avec le combo Gentle Skin Cleanser et la Moisturizing Cream de Cetaphil. Deux produits complémentaires à l’efficacité prouvée.

La marche à suivre : on commence par nettoyer son visage sans l’agresser avec le Gentle Skin Cleaser. Un must-have lorsqu’on a la peau sensible puisque sa formule enrichie en glycérine et en vitamines B3 (niacinamide) et B5 (panthénol) aide à débarrasser la peau des impuretés en douceur. La bonne gestuelle : on utilise uniquement l’annulaire et le majeur pour exercer une pression plus légère sur la peau en massant l’ensemble du visage (en évitant le contour de l’œil) pendant 60 secondes minimum. Puis on rince le tout à l’eau tiède ou à l’aide d’un disque de coton avant de passer à l’étape nutrition avec la Mosturizing Cream.

Formulé de la même façon que la lotion nettoyante, ce soin ultra-riche pénètre en profondeur dans les strates de l’épiderme pour hydrater la peau et l’apaiser grâce à son cocktail d’actifs hydratants. Les tests le prouvent, une seule application suffit pour entretenir l’hydratation pendant 48 h, et la barrière cutanée est restaurée de manière significative au bout d’une semaine. En somme, deux produits pour s’assurer une peau parfaitement hydratée pendant tout l’hiver.