Pour célébrer les 20 ans de son parfum iconique Comme une évidence, Yves Rocher collabore avec l’artiste Petra Eriksson. Résultat : un écrin au design inédit, en édition limitée, illustrant une femme aux multiples facettes, symbole du caractère universel de cette fragrance emblématique.

C’est autour d’une signature olfactive à la fois ultra-féminine et intemporelle que l’illustratrice suédoise et Yves Rocher se sont unis pour repenser le design de son écrin. Une collaboration haute en couleurs en édition limitée pour une eau de parfum baignée de lumière imaginée par le parfumeur Annick Menardo. Un accord intense et délicat à la fois, associant dans une parfaite harmonie une essence de bergamote pétillante et ensoleillée, le parfum délicat de l’absolu de rose, et un patchouli à la fois boisé, suave et herbacé, subtilement terreux et cuiré, dévoilant au contact de la peau ses facettes chaudes et enveloppantes. Bref, une fragance empreinte de féminité pour des femmes qui n’en manquent pas.