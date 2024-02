Alors que l’on parle depuis quelques jours déjà du souhait d’Achraf Hakimi de revenir au Real Madrid, Kylian Mbappé, son meilleur ami, le confirme. Selon les dernières informations, ce dernier aurait demandé au club royal de faire appel aux services de son coéquipier marocain.

La bromance Hakimi-Mbappé poursuit son bonhomme de chemin. Récemment, la presse espagnole annonçait le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les mêmes sources affirmaient que l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà signé son contrat avec le club espagnol.

L’on expliquait alors qu’il s’agissait d’un contrat de 5 ans et qu’il quittera la capitale française dès la fin de la saison courante. Ce jeudi, lors la célébrissime émission sportive espagnole El Chiringuito, les animateurs nous ont appris que Mbappé aurait demandé à la direction du Real Madrid d’enrôler Achraf Hakimi, avec qui il s’entend très bien, sur le terrain, comme ailleurs.

Et comme annoncé la semaine dernière par Mundo Deportivo, l’international marocain a bel et bien pour but de rejoindre Mbappé au club qui l’a révélé au grand jour. Il convient de rappeler que le Lion de l’Atlas est un ancien pensionnaire de la Maison Blanche. Il est d’ailleurs passé par toutes les catégories du club de la capitale espagnole avant de rejoindre Dortmund en 2018.

🚨 Real Madrid are keeping an eye on Achraf Hakimi’s situation. He could be an option for 2026. @diarioas #rmalive 🇲🇦 pic.twitter.com/pA6TVFSFJN

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 23, 2024