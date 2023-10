La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a lancé l’opération de vente en ligne des billets des deux matches amicaux de la sélection olympique nationale face à ses homologues irakienne et dominicaine.

Les prix des billets sont de 30 dirhams pour la catégorie 1 et de 20DH pour la catégorie 2, a annoncé la FRMF sur X (ex-Twitter) cette après-midi.

انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخبي العراق و جمهورية الدومينيكان

🚨 The tickets for the Olympic National Team’s matches against Iraq & Dominican Republic are now available in the link below

