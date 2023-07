Une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale ayant participé aux Mondiaux de para-athlétisme Paris-2023 a été organisée, mardi soir, à l’aéroport de Rabat-Salé.

Les membres de l’équipe nationale ont été accueillis notamment par le directeur technique national de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en situation de Handicap (FRMSPSH), Saïd Lamrini, et des membres du bureau directeur de la Fédération.

Lors de ces championnats du monde, qui ont connu la participation d’athlètes de 107 pays, le Maroc a décroché sept médailles, dont trois en or, deux en argent et deux en bronze, se classant ainsi à la 20è place au tableau des médailles.

A cette occasion, le président de la FRMSPSH, Hamid El Aouni, s’est félicité de la 20ème place de l’équipe nationale de para-athlétisme lors de ces Mondiaux, notant que les éléments nationaux se sont mesurés à des athlètes issus de pays pionniers en para-athlétisme et ont réussi à remporter sept médailles (3 or, 2 argent et 2 bronze) et à battre deux records du monde.

Lire aussi: Paris: Fatima Ezzahra El Idrissi bat le record du monde du 1500 mètres T12 aux Mondiaux de para-athlétisme

Il a relevé qu’outre cette performance remarquable de l’équipe nationale, le Maroc est parvenu à décrocher 11 places qualificatives aux Jeux Paralympiques Paris-2024, un record, surtout qu’il a participé aux Mondiaux avec seulement 18 athlètes.

Selon M. El Aouni, ces résultats enregistrés par les champions paralympiques marocains aux Mondiaux de Paris sont le résultat du travail acharné des cadres nationaux et de la stratégie de la Fédération en matière de formation des athlètes, qui ont donné leurs fruits lors de cette manifestation, considérée comme la deuxième compétition planétaire pour les sportifs en situation de handicap après les Jeux paralympiques.

Lire aussi: Para-athlétisme: le Marocain Ayoub Sadni bat le record du monde du 400 m T47

Le président de la FRMSPSH a exprimé son souhait de continuer à œuvrer pour maintenir ce niveau, en vue de battre des records lors des prochains Jeux Paralympiques, aussi bien en termes de performance que de nombre des médailles.

De son côté, le champion marocain Ayoub Sadni, qui a remporté l’épreuve du 400 mètres catégorie T47 lors des Championnats du monde de para-athlétisme, a indiqué que cette performance, réalisée malgré la rude concurrence, est le résultat de grands efforts et d’entrainements intensifs.

Sadni, qui a battu le record du monde de cette épreuve avec un chrono de 46.78, a ajouté que cet exploit constituera pour lui une source de motivation, afin de briller lors des prochains Jeux Paralympiques.