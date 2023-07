Le Maroc a remporté sept médailles, dont trois en or, lors des Championnats du monde de para-athlétisme, qui ont eu lieu du 08 au 17 juillet 2023 à Paris.

Avec un total de 7 breloques (3 en or, 2 en argent et 2 en bronze), la sélection marocaine, qui a clôturé sa participation avec une médaille d’or remportée par le champion paralympique et du monde, l’athlète Zakariae Derham au lancer de poids (F33), a été classée au 20e rang (parmi 107 pays participants) du tableau des médailles.

🇲🇦 Ayoub Sadni becomes world champion! 🔥

🥇 in the men’s 400m T47 with a new WR of 46.78.

He bettered his own mark, which was settled a year ago on the same track!#PARIS23 @Paralympics @ParaSport pic.twitter.com/9bEr9KZcIb

— #ParaAthletics #PARIS23 (@ParaAthletics) July 14, 2023