Si on vous demande de faire la différence entre la varicelle et la variole du singe à l’œil nu, en serez-vous capable? Pas de panique, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, vous explique certains points distinctifs entre ces deux maladies.

LOrganisation mondiale de la santé (OMS) a récemment lancé une alerte concernant la variole du singe. Le nouveau variant de cette maladie très contagieuse fait des ravages en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, avec un bilan qui dépasse les 16.000 cas « potentiels » et 548 morts. Et il continue de se propager avec une mortalité estimée à 3,6% dans la population générale et 10% chez les enfants.

Cependant, il existe une autre maladie qui possède les mêmes caractéristiques que la variole du singe, mais qui, heureusement, n’est pas aussi grave et contagieuse: la varicelle.

Deux maladies qui se ressemblent

La varicelle est très commune chez les enfants de moins de 10 ans et très rare chez l’adulte. Entre elle et la variole du singe (mpox), le niveau d’alerte n’est pas le même, sachant que ce dernier n’épargne ni adulte ni enfant. Toutefois, il existe certain point de ressemblance entre ces deux maladies.

En effet, comme l’explique Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, la variole du singe comme la varicelle se caractérise par des symptômes qui précèdent l’apparition les lésions cutanées: fièvre, maux de tête, fatigue, perte d’appétit, puis l’apparition des premières lésions sur la peau.

Ce dernier symptôme évolue en 5 stades, à commencer par l’apparition de petites macules prurigineuses de la taille d’une lentille, suivie de la surélévation de ces macules en papules. Ensuite, de petites cloques à contenu liquide clair (vésicules) apparaissent. A la 4e étape, ce contenu limpide devient opaque (pustule). Enfin, la vésicule s’affaisse en son centre, laissant place à une croûte qui tombe par la suite (desquamation).

Mais attention, la variole du singe et la varicelle ne font pas partie de la même famille, souligne Dr Tayeb Hamdi. La première maladie est causée par un virus de la famille des virus de la variole, l’orthopoxvirus, présent à la fois chez l’humain comme chez les animaux, tandis que la seconde est causée par un herpès, virus présent uniquement chez l’humain.

Notre expert explique également que l’incubation, c’est-à-dire la durée qui s’écoule entre la contagion et l’apparition des symptômes, est de 5 à 21 jours pour la variole du singe, contre 4 à 7 jours dans le cas de la varicelle.

Le médecin met par ailleurs en garde contre une confusion: la variole du singe est marquée par une fièvre avec des frissons, des maux de gorge, de la toux, des douleurs musculaires et surtout un gonflement des ganglions lymphatiques, choses qui n’apparaissent pas en cas de varicelle.

De plus, les lésions de la peau, plus grandes et plus profondes, sont également beaucoup plus prurigineuses et douloureuses dans le cas de la variole. Elles touchent aussi les paumes des mains et les plantes des pieds, mais pas dans le cas de la varicelle, précise Dr Tayeb Hamdi, ajoutant qu’«environ 7 % des cas de Mpox sont asymptomatiques, mais peuvent transmettre le virus».

⚕️🩺⚕️Maroc : Mise à jour des procédures de veille et de riposte contre le Mpox Le Ministère de la Santé du Maroc a mis à jour son manuel de procédures de veille et de riposte contre le Mpox (variole du singe), selon un document que nous avons pu obtenir. Cette révision… pic.twitter.com/UAC8BX35Ni — Institut Géopolitique Horizons IGH (@HorizonsInstit) August 18, 2024

Une même manifestation, deux évolutions différentes

Parmi les autres points de différence, Dr Tayeb Hamdi évoque la fréquence des poussées des lésions cutanées. Dans le cas de la variole du singe, les lésions apparaissent en une seule poussée et toutes au même stade d’évolution. En cas de varicelle, les lésions cutanées apparaissent en deux ou trois poussées successives, et on retrouve alors chez la même personne atteinte des lésions de différents stades (macules, papules, vésicules, pustules, croûtes.)

D’ailleurs, la variole du singe dure plus longtemps, entre deux et quatre semaines, tandis que la varicelle guérit en une dizaine de jours, sans complications. Il faut noter également que le virus de la varicelle n’est pas aussi virulent que celui de la variole du singe, puisqu’il ne se propage que par voie respiratoire, alors que la variole du singe pénètre, en plus, par le mucus et les lésions cutanées.

En matière de prévention pour ces maladies, Dr Tayeb Hamdi recommande d’éviter tout contact avec la personne malade, l’animal ou les effets personnels de la personne infectée ou les objets qu’elle a touchés. Plus précisément, dans le cas de la varicelle, la vaccination est le moyen de prévention le plus efficace. Les vaccins contre cette maladie sont d’ailleurs disponibles, sûrs et efficaces, préviennent la maladie et sont indiqués pour les enfants à partir de 12 ans s’ils n’ont jamais été atteints de la varicelle avant cet âge.

Pour la variole du singe, le médecin indique qu’il existe deux vaccins actuellement autorisés. Mais leur disponibilité à l’échelle planétaire est encore limitée et ils ne sont indiqués jusqu’à présent que dans des situations précises.

Par contre, en cas de guérison totale, les personnes infectées par le virus mpox bénéficient d’une immunité durable contre la maladie, alors que le virus de la varicelle reste dans les cellules nerveuses toute la vie, se réactivant chez certaines personnes sous forme de zona.