Skincare: Cetaphil présente “Sensitive Skin Awareness Month”

La marque recommandée par les dermatologues continue de sensibiliser aux besoins spécifiques des peaux sensibles à travers sa nouvelle campagne “ Sensitive Skin Awareness Month”. De quoi dire adieu à tous nos inconforts cutanés !

Peau sensible, intolérante, réactive ? Nous avons la solution ! Après la campagne “We do skin, you do you” lancée en novembre dernier, Cetaphil continue de s’engager pour les peaux sensibles avec une nouvelle opération de sensibilisation :“ Sensitive Skin Awareness Month ”. L’objectif ? Nous permettre de mieux comprendre les problèmes des peaux sensibles et connaître les bons gestes à adopter pour en prendre soin.

Entre tiraillements, inflammations et rougeurs, le quotidien des peaux sensibles n’est jamais de tout repos. Mais qu’est ce qu’une peau sensible exactement ? Ce qu’il faut savoir c’est que la peau sensible ou intolérante n’est jamais un “type” de peau mais plutôt un “état” de la peau. D’autant que l’on peut avoir la peau grasse ou sèche et sensible à la fois. C’est une peau ultra réactive qui est souvent sujette aux rougeurs, aux picotements et aux fourmillements. Bref, ce n’est pas l’idéal lorsqu’on rêve d’un teint radieux et lumineux.