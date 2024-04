Prévus en juin prochain en marge du salon MASTER PLUS, les RH Awards récompensent les DRH les plus en vue selon les écoles supérieures. Le point sur la méthodologie.

En créant une passerelle entre les grandes écoles d’un côté et les recruteurs de l’autre, les RH AWARDS veulent renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel. Lancés par le magazine Campus Mag, à l’origine du label Top School in Morocco, premier et unique classement des écoles d’ingénieurs et de management au Maroc reconnues par l’Etat, les RH AWARDS se basent exclusivement sur les appréciations d’un consortium d’écoles supérieures renommées.

Leur mission? Nommer les directions des ressources humaines de leur choix dans plusieurs catégories: partenariats éducatifs, impact social, innovation, insertion professionnelle, marque employeur, formation continue, bien-être… En gros, le but des RH AWARDS est d’identifier, récompenser, et in fine, valoriser les DRH sur la base d’une méthodologie reposant sur la fiabilité, la proximité et la transparence.

Lire aussi. Inauguration du nouvel espace Campus France à Casablanca

À l’origine de ce projet, Omar Layachi, expert en éducation et formation des cadres avec un focus particulier sur le développement de la relation entre l’Université et l’Entreprise, est enthousiaste : « les RH AWARDS apportent un éclairage nouveau sur la perception des Directeurs des Ressources Humaines par le monde académique. C’est une occasion précieuse pour les recruteurs de comprendre comment ils sont perçus par les institutions éducatives et d’ajuster leurs pratiques en conséquence, pour le bénéfice de leurs entreprises, de leurs employés et de leurs futures recrues ».

Le choix des écoles

De fait, les RH AWARDS offrent également aux candidats potentiels une perspective unique sur les entreprises pour lesquelles ils envisagent de travailler. « En mettant en lumière les pratiques et l’engagement des DRH, les RH Awards les aident à prendre des décisions éclairées quant à leur avenir professionnel », poursuit celui qui a passé 7 ans au sein de l’Ecole Centrale Casablanca pour accompagner le développement de cette institution et la création d’un pont entre l’écosystème entreprises et l’école.

Concrètement, comment ça marche ? Dans un premier temps, les grandes écoles sont invitées à nominer un ou plusieurs DRH sur le site www.masterplus.ma dans le ou la catégorie de leur choix. Après un processus de dépouillement, les recruteurs ayant reçu le plus de suffrages seront déclarés gagnants. L’annonce des lauréats aura lieu le 22 juin 2024 en marge du salon MASTER PLUS, en présence des DRH et des représentants des grandes écoles.