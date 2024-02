Comment entretenir et prendre soin de nos arbres et de nos palmiers de manière efficace et durable quand les pesticides et autres engrais sont devenus la norme dans nos campagnes, et parfois même jusqu’à nos villes. Une question qui préoccupe au-delà de nos frontières comme l’a rappelé la récente crise agricole en Europe. Certains à l’image de Fertileader, résistent et proposent des solutions plus adaptées et plus saines pour l’environnement comme l’endothérapie. Pour nous éclairer sur cette technique aux grands bénéfices, Mahmoud Choura de Fertileader, une entreprise familiale experte dans le domaine de la fertilisation avec plus de 20 ans d’expérience.

Peu connue au Maroc, l’endothérapie est une technique innovante et durable qui a le mérite de traiter de manière efficace nos arbres et nos palmiers, que ce soit dans un objectif de biostimulation et/ou de contrôle d’un pathogène. Cette approche n’est pas nouvelle puisqu’on retrouve sa trace dans l’Andalousie du XIIe siècle à Séville chez Ibn Al Awam, célèbre agronome et horticulteur, auteur d’un traité d’agronomie. Al Awam avait notamment mentionné dans ses travaux, «un procédé ingénieux pour introduire directement au niveau de la sève de l’arbre de la liqueur parfumée pour apporter un plus ornemental à des fleurs, ou encore donner un goût meilleur à des fruits», rappelle notre invité.

Très répandue ailleurs et remise au goût du jour chez nous, cette méthode thérapeutique de traitements nutritionnels et/ou phytosanitaires pour plantes ligneuses et palmiers consiste à injecter du produit phytosanitaire et/ou des nutriments, directement dans le système vasculaire de la plante. Face aux autres solutions existantes comme la pulvérisation foliaire (pulvérisation des engrais ou des pesticides sur les feuillages), ou la fertigation (irrigation et fertilisation), l’endothérapie apporte une solution plus saine et plus efficace puisqu’à l’arrivée, on a aucun résidu dans le sol ou dans l’air, et surtout, on n’a pas besoin d’eau.

Pour mieux expliciter son propos, notre invité fait un parallèle avec le corps humain: «La pulvérisation pourrait être assimilée à une application cutanée, la fertigation à un aliment ou un médicament à prendre par voie orale et enfin, l’équivalent de l’endothérapie serait la perfusion intraveineuse».

A l’arrivée, une importante économie d’eau qui est la bienvenue en ces temps de sécheresse. Principaux intéressés par cette approche : les exploitations agricoles, mais aussi les espaces verts pour des traitements ciblés qui vont permettre de remédier à des carences ou de lutter contre des maladies.

Charançon rouge et chenille processionnaire

«On peut traiter ainsi des champignons qui s’attaquent aux arbres, comme par exemple le phytophthora sur agrumes ou avocatiers, ou encore des insectes comme le charançon rouge du palmier ou encore la chenille processionnaire du pin», précise Mahmoud Choura.

Et notre invité de rappeler d’autres avantages du dispositif breveté d’endothérapie de Fertinyect distributé par Fertileader: «On peut traiter quelles que soient les conditions météo, on a un risque minime pour l’applicateur et enfin, on mobilise très peu d’outils, une perceuse, un marteau et un kit suffisent pour traiter un arbre». Pas besoin donc d’utiliser des tonnes ou des litres de produits phytosanitaires ou de biostimulants pour une parcelle. «On fait du sur-mesure avec zéro perte, tout le produit injecté est assimilé».

Mais le principal avantage réside dans l’absence d’atomiseurs, de pulvérisations ou d’aspersions de produits chimiques qui polluent l’environnement. Avec l’endothérapie, l’air, le sol et l’eau sont préservés et la santé des personnes et des animaux protégée.

“0 résidu” dans le sol et l’air, et les espaces verts privés

Plusieurs secteurs peuvent être intéressés par cette technique : les exploitations arboricoles et phoénicicoles désireux de trouver une solution ciblée à une problématique nutritionnelle et /ou phytosanitaire, les espaces verts publics (ex. parcs, avenues) désireux de trouver une solution efficace “Zéro résidu” dans le sol et l’air, et les espaces verts privés (ex. jardins, hôtels, golfs) désireux de trouver une solution durable qui va préserver leurs beaux arbres souvent imposants et booster leur croissance.

A noter que Fertileader opère dans le secteur agricole, principalement dans le conseil technique auprès d’exploitations agricoles et d’espaces verts ainsi que dans la distribution d’intrants agricoles. Depuis 2016, l’entreprise collabore avec l’espagnol Fertinyect spécialisé en endothérapie.

Parmi les clients qu’accompagne Fertileader, on retrouve des exploitations agricoles, des golfs, des parcs et jardins, des entreprises et des particuliers à qui sont proposées des solutions personnalisées et adaptées à leur situation.

