Fête de la Jeunesse ; Révolution du Roi et du Peuple ; L’industrie militaire au Maroc ; Hausse des prix des volailles ; Ports à conteneurs: Tanger Med, 1er en Afrique et 19e mondial ; Variole du singe ; Les établissements publics non marchands dans la LOF 2025… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

61e anniversaire de la Fête de la Jeunesse: le peuple marocain célèbre l’espoir, la confiance et la foi en l’avenir

Le peuple marocain célèbre ce mercredi, dans la fierté et la joie, le 61e anniversaire de la Fête de la Jeunesse. Cette commémoration reflète l’espoir et la confiance qu’inspirent le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la haute sollicitude dont Il entoure les jeunes Marocains, qui se trouvent au cœur de Ses préoccupations depuis Son accession au Trône. Il s’agit d’un événement hautement symbolique qui incarne la parfaite symbiose entre un Souverain mû par une volonté inébranlable d’offrir aux jeunes les meilleures chances de succès et un peuple dévoué et fortement attaché à son Roi. C’est une nouvelle occasion de passer en revue le travail colossal réalisé, sous la conduite éclairée du Souverain, pour faire de la jeunesse marocaine un véritable levier de développement et une force motrice au service du projet de société moderne, solidaire et prospère que les Marocains appellent de leurs vœux. Il s’agit également de renouveler l’engagement collectif pour œuvrer, avec optimisme et foi en l’avenir, afin de préserver les acquis et permettre au Royaume d’occuper la place qui échoit dans le concert des nations.

Réforme des EEP: les établissements non marchands intégreront la LOF en 2025

Nouvelle opération dans le processus de réforme du portefeuille public des établissements et entreprises publics. L’État entend, en effet, intégrer les établissements publics non marchands dans le périmètre de la loi organique des finances. Ces structures, étant une extension des services publics, leurs charges d’exploitation et leurs recettes seront désormais programmées dans le cadre de la loi de Finances. De même, l’exécution de leurs budgets sera soumise aux mêmes règles et conditions régissant le Budget général de l’État.

Libération

71e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple: une occasion de se remémorer les valeurs patriotiques de résistance et de sacrifice

La commémoration du 71e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue l’occasion de se remémorer les véritables valeurs de patriotisme, de résistance et de sacrifice, considérées comme une source de fierté, de force et de cohésion pour la construction d’un Maroc moderne. Le peuple marocain et les membres de la résistance nationale et de l’armée de libération commémorent, dans une ambiance de mobilisation nationale constante, cette glorieuse épopée, qui reflète l’une des images marquantes du peuple dans son combat pour son indépendance et son unité territoriale et donne un bel exemple de la solidité des liens existant entre l’ensemble des composantes du peuple marocain, sous la conduite du glorieux Trône Alaouite, indique un communiqué du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération. En célébrant ce 71e anniversaire, qui coïncide cette année avec les célébrations du 61e anniversaire du Roi Mohammed VI, la famille de la résistance et de l’armée de libération entend inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée.

L’Opinion

Economie bleue: secteur à fort potentiel, où l’essentiel reste à faire!

Alors que la crise climatique s’aggrave partout dans le monde, le gouvernement se penche sérieusement sur le chantier de l’Économie bleue, dont les contours se dessinent depuis la signature du fameux accord de prêt d’un montant de 350 millions de dollars entre le Royaume et la Banque Mondiale au titre du Programme pour les résultats « Développement de l’économie bleue au Maroc » (PPR EB). Si durant les deux dernières années, des résultats louables ont été enregistrés permettant au secteur de contribuer à la croissance nationale à hauteur de 3,8%, il n’empêche qu’il reste un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs escomptés par le Royaume.

Dr Tayeb Hamdi: «La lutte contre mpox exige une coopération internationale»

L’alerte mondiale de l’OMS concernant la variole du singe, désormais appelée Mpox, a provoqué une onde de choc mondiale. Cette maladie est réapparue avec une contagiosité accrue dans 16 pays africains et un taux de létalité estimé à 3%. «Face à la propagation rapide et inquiétante de la variole du singe, il est impératif que le Maroc, à l’instar des autres nations, intensifie la sensibilisation tant auprès du public que des professionnels de santé», a affirmé Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé. «Il est également crucial de renforcer la surveillance épidémiologique, de développer des protocoles de prévention rigoureuse, et de collaborer avec d’autres pays pour contenir la maladie et atténuer son impact», a-t-il ajouté dans un entretien accordé au journal. Étant donné les liens étroits du Maroc avec les pays africains touchés, il est essentiel de gérer ce risque de manière proactive pour éviter toute contagion locale, a-t-il estimé.

Al Ahdath almaghribia

Le «poussin» provoque la dispute entre «les volaillers»

Le «poussin» et la hausse des prix des aliments continuent de faire grimper le prix du poulet au Maroc. Le renchérissement des prix a provoqué des tensions lors d’une réunion régionale qui s’est tenue ce week-end à Ait Melloul, à Souss, après un retard de trois heures, en raison d’un différend entre le représentant de la société distributrice de poussins et d’aliments et le vice-président de l’association marocaine de protection et d’orientation du consommateur. Le responsable de la société n’a pas accepté la présence de cette Association en exigeant que la réunion soit tenue exclusivement entre lui et l’Association nationale des éleveurs de poulets de chair.

Al Alam

L’industrie militaire au Maroc continue d’attirer de grands investisseurs à l’échelle mondiale

L’industrie militaire au Maroc poursuit sa dynamique positive en attirant de grands constructeurs spécialisés et investisseurs dans le monde, s’inscrivant dans une orientation qui vise à faire du Royaume un acteur majeur dans ce domaine. Le Maroc semble avoir dépassé la logique des partenariats traditionnels figés pour adopter une nouvelle approche stratégique basée sur la diversification des sources d’approvisionnement en armes en renforçant ses propres capacités de fabrication à travers la coopération avec les grandes puissances industrielles en la matière. Cette tendance a été récemment concrétisée, comme en témoignent certaines informations indiquant que l’entreprise indienne Tata Advanced Systems a déjà accompli les procédures administratives nécessaires pour établir une usine dédiée à la production de véhicules militaires au Maroc.

Rissalat Al Oumma

Des projets de dessalement de l’eau de mer attirent de grandes entreprises internationales

La société américaine Energy Recovery, Inc. a annoncé avoir conclu des contrats pour la fourniture de son échangeur de pression PX pour des projets de dessalement par osmose inverse d’eau de mer (SWRO) au Maroc. Ces contrats représentent un montant total de 27,5 millions de dollars. Toutes les commandes devraient être exécutées en 2024, a indiqué la société. Les efforts du Maroc pour généraliser l’expérience des stations de dessalement de l’eau de mer dans plusieurs régions des frontières atlantique et méditerranéenne commencent à attirer de grandes entreprises internationales spécialisées dans la conversion de l’eau de mer en eau douce, d’autant plus que le Maroc s’intéresse de plus en plus à la construction de stations respectueuses de l’environnement.

Al Massae

Ports à conteneurs: Tanger Med, 19e mondial

Dans un classement mondial de référence des ports à conteneurs, le port de Tanger Med a occupé une place importante parmi les 100 premiers ports à conteneurs du monde au cours de l’année 2023. Le port Tanger Med s’est classé 19e, loin devant de nombreux ports, selon le célèbre classement international « Lloyd’s Lis ». Le port de Tanger occupe ce rang car il a traité 8.614.400 conteneurs en 2023, soit une augmentation de 13,4% par rapport à l’année 2022. Il est arrivé au premier rang en Afrique et au deuxième dans le monde arabe après le port de Dubaï, classé 9e au monde. Il a également dépassé de nombreux ports internationaux, tels que le port américain de New York (22e) ainsi que le port allemand de Hambourg (33e).

Al Akhbar

Les services des programmes de scolarisation des enfants en situation de handicap se poursuivent durant l’année scolaire 2024-2025

Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a annoncé que les services des programmes de scolarisation des enfants en situation de handicap se poursuivront au cours de l’année scolaire 2024-2025. Dans un communiqué, le ministère indique que cette décision intervient dans le cadre de la préparation d’une transition en douceur du mode de gestion actuel des services du Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale destinés aux personnes en situation de handicap vers un nouveau mode de gestion dans le cadre du chantier de généralisation de la protection sociale.