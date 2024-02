Des manifestants palestiniens brandissent des drapeaux et des pancartes portant des portraits du leader du Fatah, Marwan Barghouti, lors d'une marche pour marquer l'anniversaire de son arrestation (2002) et exiger sa libération de la prison israélienne, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, le 15 avril 2015. © Abbas Momani / AFP

Un groupe de défense des prisonniers palestiniens a déclaré lundi craindre pour la vie de Marwan Barghouthi, le plus célèbre d’entre eux, qui a été changé de prison et maintenu à l’isolement ces derniers jours.

M. Barghouthi, ancien haut cadre du Fatah condamné à la perpétuité pour meurtres pour son rôle dans une série d’attaques anti-israéliennes au début des années 2000 et écroué en Israël depuis près de 20 ans, est considéré comme la personnalité politique la plus populaire dans les Territoires palestiniens.

A 65 ans, il est régulièrement cité comme un possible successeur du président palestinien Mahmoud Abbas, en dépit de sa détention.

Mercredi dernier, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir (extrême droite), s’était réjoui sur X du transfert de M. Barghouthi « à la prison d’Ofer, à l’isolement », « à la suite d’informations sur une agitation prévue ». « L’époque où les terroristes dirigent les prisons, c’est fini », a-t-il ajouté.

שמח ששב »ס מיישמים את המדיניות המאוד ברורה שלי כלפי מחבלים בבתי הכלא והעבירו היום את רב המרצחים מרוואן ברגותי מכלא עופר להפרדה בעקבות מידע על התססה מתוכננת – נגמרו הימים שמחבלים ניהלו את בתי בכלא! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 14, 2024

Le responsable des prisonniers au sein de l’Autorité palestinienne, Qaddoura Farès, a indiqué lundi dans un communiqué que Marwan Barghouthi avait été changé de prison trois fois en deux mois.

Au vu de ces « transferts répétés dans des quartiers d’isolement », et du fait que ses avocats ne peuvent plus le voir, nous craignons vraiment pour sa vie, d’autant qu’il reste dans le même temps directement et continuellement ciblé dans les médias israéliens », a indiqué M. Farès dans un communiqué.

Ces « mises à l’isolement, tortures et attaques n’entameront pas la résolution de Marwan Barghouth ni sa ferme volonté à parvenir à l’inévitable liberté et autodétermination » du peuple palestinien, ajoute-t-il.

Selon lui, Israël mène une « campagne de répression contre tous les prisonniers palestiniens, notamment les leaders », depuis l’attaque du Hamas dans le pays le 7 octobre, marquée par « des transferts massifs », « des mises à l’isolement individuel et collectif », en plus des « tortures systématiques ».

M. Farès appelle « les institutions internationales et locales » à faire pression pour qu’Israël cesse ces « abus sans précédent depuis des décennies » et autorise la reprise des visites en prison, interrompues depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Selon lui, il y avait avant le 7 octobre plus de 5.200 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Depuis cette date, plus de 4.000 autres personnes, dont des responsables et d’anciens leaders du Hamas et d’autres groupes palestiniens ont été écrouées dans le cadre d’une campagne d’arrestations massives en Cisjordanie occupée.