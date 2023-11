Pressenti depuis des semaines à l’Olympique de Marseille (OM) en tant que Directeur sportif, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, a officiellement signé ce jeudi avec le club phocéen.

Annoncé par plusieurs comptes X (ex-Twitter) comme le nouveau directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia succèderait ainsi à Javier Ribalta. Cependant, il n’endosserait pas les mêmes fonctions que l’ancien titulaire du poste.

A en croire les informations de certains médias français comme L’Equipe et footmercato, Benatia aura une mission de consultant ou plutôt de conseiller sportif.

Sébastien Denis, rédacteur en chef de footmercato, avait expliqué hier mercredi que l’ancien de la Vieille Dame viendrait en tant que conseiller en non en tant que directeur sportif.

Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d’entrainement de l’OM. Pas d’officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l’ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l’équipe,… pic.twitter.com/j0c0oxILUA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 22, 2023

L’expert mercato Fabrizio Romano n’était pas de cet avis peu avant midi. Il a affirmé dans un tweet que l’ancien défenseur des Phocéens a bel et bien signé avec l’OM en tant que Directeur. « Signé et cacheté », a-t-il martelé.

⚪️🔵🇲🇦 Mehdi Benatia has signed in as new Olympique Marseille director. Done and sealed. pic.twitter.com/acbgbvPoe7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2023

Selon plusieurs quotidiens sportifs, l’ex-international marocain a dû régler des détails importants liés à sa fonction d’agent avant de pouvoir s’engager avec l’Olympique de Marseille.

Plusieurs sources s’accordent à dire que c’était la seule entrave à son contrat avec l’OM et que des détails juridiques et financiers ont pris plus de temps que prévu.