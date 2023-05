L’international marocain a reçu mardi le prix Players’ Project Award pour son soutien au travail de la fondation de son club.

Nayef Aguerd a « remporté le Players’ Project Award pour son soutien au travail de notre fondation dans la communauté », annonce West Ham United FC. Une « star sur et en dehors du terrain », souligne le club anglais.

Nayef wins the Players’ Project Award for his support of our Foundation’s work in the community 🫂

A star on and off the pitch, @AguerdNayef! ✨ pic.twitter.com/qQ2zAwbIWB

— West Ham United (@WestHam) May 23, 2023