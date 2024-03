Depuis son retour de la CAN 2023, l’attaquant marocaine du Séville FC ne cesse de faire parler de lui. Youssef En-Nesyri a enchaîné les performances en Liga. Depuis, de nombreux clubs s’intéressent au joueur.

« Le compte à rebours est lancé pour Youssef En-Nesyri », écrit le média espagnol As. L’aventure de l’international marocain à Séville qui aura duré plus de 4 ans arrive bientôt à son terme.

Plusieurs grandes écuries pistent le Lion de l’Atlas. Et ça tombe à pic. En contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2025, l’attaquant ne compte probablement pas renouveler. Cette saison pourrait même être sa dernière en championnat espagnol.

En Europe, En-Nesiry séduit toujours. Un club de Premier League serait même sur ses trousses. Il s’agit de West Ham où évolue l’international marocain Nayef Aguerd. Mais selon la publication espagnole, le Lion de l’Atlas aurait refusé une offre du club londonien. Sa valeur sur le marché ne dépasse pas les 20 millions d’euros.

SIKASPORTS🌍🏆: En-Nesyri gets the third. VAR can’t rule out that finish! Assisted by Hakimi.

🇲🇦 Morocco 3-0 Tanzania 🇹🇿

#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/uy98SqvwQz

— SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) January 17, 2024