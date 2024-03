De retour en club après la trêve internationale, les Lions de l’Atlas sont attendus ce week-end dans les grands championnats d’Europe. Voici le programme.

La semaine dernière, le onze national a disputé, à domicile, deux rencontres, contre l’Angola (1-0) et la Mauritanie (0-0) au Grand Stade d’Agadir. Un rassemblement qui a été marqué par la venue de plusieurs nouveaux visages.

Certains Lions de l’Atlas ont fait leurs débuts sous les couleurs marocaines. Il s’agit, entre autres, de Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir, Yusi Lekhedim ou encore Ilias Akhomach. Ce week-end, ils retrouvent leurs clubs.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 🌍🔙 Focus sur la @Ligue1UberEats ✊ pic.twitter.com/kWWwWRUzDy — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 28, 2024

En France, les supporters Lions de l’Atlas auront un programme assez chargé. Ben Seghir, un des joueurs les plus techniques de la Ligue 1, sera attendu dès demain. L’attaquant de Monaco devra faire face à Metz. Toutefois, il faudra attendre le dimanche pour l’affiche tant attendue: OM-PSG. Amine Harit et Azzedine Ounahi affronteront Achraf Hakimi.

OM ⚔️ PSG DANS 4 JOURS ❤️💙👊🏽 pic.twitter.com/8S6VQKHg5c — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) March 27, 2024

Le Paris Saint-Germain, premier du classement (59 points), assure depuis le début de la saison contrairement à l’Olympique de Marseille qui titube au 7e rang (39 points) du championnat. La dernière fois que ces derniers ont croisé le fer, le match s’est soldé par une large victoire des parisiens (4-0).

De l’autre côté de la manche, en Premier League, Nayef Aguerd devrait être aligné samedi contre Newcastle. Actuellement 7e du classement, les Hammers doivent redoubler d’effort pour espérer une place dans les compétitions européennes.

🚨 Manchester United will not seek to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina, but the midfielder is a target for AC Milan and Juventus. (Source: Tuttosport) pic.twitter.com/Ta6SmvfjtA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 24, 2024

Brentford-Manchester United est prévu pour samedi à 20h00. Sofyan Amrabat pourrait rester sur le banc à l’image du dernier match contre Liverpool (victoire 4-3). Même en sélection, le “gladiateur” n’est pas en forme ces derniers temps. Le marocain devrait quitter la Premier League cet été.

Les amateurs de la Liga ne devront pas, non plus, s’ennuyer. Et c’est Youssef En-Nesyri qui ouvrira le bal dès samedi à partir de 13h00. Séville fera le voyage à Getafe dans le cadre de la 30e journée du championnat espagnol.

Abde Ez et Chadi Riad du Real Betis seront attendus de leurs côté à Gérone ce dimanche. Même chose pour Akhomach et Villarreal qui accueillent l’Atlético Madrid à domicile. Brahim Diaz et le Real Madrid s’occuperont de la clôture de cette soirée football face à Bilbao. Du haut de ses 72 points, les Merengues dominent le classement de la Liga.

Voici le programme complet:

Ligue 1:

Vendredi 29 mars

21H: LOSC Lille – RC Lens

Samedi 30 mars

17H: FC Metz – AS Monaco

21H: Olympique Lyonnais – Stade de Reims

Dimanche 31 mars

13H: FC Lorient – Stade Brestois 29

15H: Clermont Foot 63 – Toulouse FC

15H: Le Havre AC – Montpellier HSC

15H: OGC Nice – FC Nantes

17H05: RC Strasbourg Alsace – Stade Rennais FC

20H45: Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain

Premier League:

Samedi 30 mars

12H30: Newcastle – West Ham

14H: Nottingham Forest – Crystal Palace

14H: Chelsea – Burnley

14H: Sheffield United – Fulham

14H: Bournemouth – Everton

14H: Tottenham – Luton Town

17H30: Aston Villa – Wolverhampton

20H: Brentford – Manchester United

Dimanche 31 mars

13H: Liverpool – Brighton & Hove Albion

15H30: Manchester City – Arsenal

Liga:

Vendredi 29 mars

21H: Cadix – Grenade

Samedi 30 mars

14H: Getafe – Séville

16H15: Almeria – Osasuna

18H30: Valence – Majorque

21H: Barcelone – Las Palmas

Dimanche 31 mars

12H: Celta Vigo – Rayo Vallecano

14H15: Girona FC – Betis Séville

16H30: Deportivo Alavés – Real Sociedad

19H: Real Madrid – Athletic Club Bilbao