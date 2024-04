Programme chargé ce week-end pour les Lions de l’Atlas qui évoluent en Europe. Hakimi, Harit, Diaz ou encore Adli étaient tous au rendez-vous bien dans leurs crampons. Retour sur les performances de ces derniers.

Comme annoncé, les amateurs de football ont été bien servis ce week-end. Au programme, de nombreuses affiches alléchantes dans les 5 championnats majeurs d’Europe. En France, la Ligue 1 proposait l’un des matchs les plus importants de cette deuxième moitié de la saison, le fameux classico OM-PSG.

Un match particulièrement attendu par les supporters des Lions de l’Atlas. Achraf Hakimi faisait ainsi face à ses compatriotes Amine Harit et Azzedine Ounahi lors de cette rencontre qui a été remportée par le Paris Saint-Germain (0-2).

🇲🇦 Achraf Hakimi’s incredible stats by Club & Country:

🇫🇷 PSG: 13 goals, 17 assists

🇩🇪 Dortmund: 12 goals, 17 assists

🇮🇹 Inter Milan: 7 goals, 11 assists

🇪🇸 Real Madrid: 2 goals, 1 assist

🇲🇦 Morocco: 9 goals, 10 assists

One of the best right-backs in the world! 👏🏽🔥 pic.twitter.com/Us0uPTQRcl

