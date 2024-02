Le club anglais, West Ham United, semble prêt à tourner la page de Nayef Aguerd. Les rumeurs suggèrent que le club souhaite réinvestir les fonds de cette transaction pour acquérir un défenseur plus rapide et plus solide. Détails.

West Ham United envisage sérieusement le départ de Nayef Aguerd à la fin de la saison en cours, révèle Alan Nixon, journaliste proche de David Moyes, coach dudit club.

Selon la même source, la patience des dirigeants de West Ham aurait atteint ses limites. Pour ces derniers, l’international marocain, Aguerd ne s’est toujours pas adapté à la Premier League.

Nayef Aguerd shouldn’t be anywhere near this West Ham team. At fault for their opener and another goal again. — Dan Woffenden (@danwoff98) February 17, 2024

Le club serait donc très ouvert à l’idée de céder le contrat du défenseur marocain cet été. Les scouts des Hammers seraient d’ores et déjà en train de chercher un défenseur plus rapide et plus robuste pour le remplacer, explique Nixon.

🚨 #WestHam are ready to allow defender Nayef Aguerd to leave, according to The Sun🔥 Aguerd has struggled in an out-of-form Hammers side this season. West Ham are reportedly ready to cash in on the defender as part of a revamp of the season🫰💷 pic.twitter.com/bX9V308weH — GameChatter (@GameChatter0) February 26, 2024

Comme pour les supporters de West Ham, la direction estime qu’Aguerd commet plusieurs erreurs qui impactent sur les résultats de l’équipe.

Sur les réseaux sociaux, le Marocain se trouve sous le feu des critiques. Nombreux sont ceux qui le décrivent comme “lent et imprudent”.

My main reservation with losing Aguerd is he is absolutely rapid, and majority of our defence is relatively slow. Would need an injection of pace to replace, ideally at cb and rb. If we are looking at 40 million to replace him then we would should be looking something similar… https://t.co/TYEH88lBxt — West Ham View (@WestHamView1) January 4, 2024

Actuellement, un club saoudien serait sur les pistes du Marocain. L’on ne sait de quel club il s’agit, mais West Ham semble être ouvert aux négociations. Affaire à suivre.