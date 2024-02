Rien en va plus entre Sofyan Amrabat et Manchester United. L’international marocain pourrait quitter la Premier League à la fin de cette saison. Il aurait reçu une offre d’un club saoudien. Détails.

Depuis son arrivée au club mancunien, Sofyan Amrabat peine à se démarquer. A l’exception de certains matchs, il a essuyé de nombreuses critiques de la part des fans de Manchester United mais aussi de la part de la presse.

Sofyan Amrabat’s chances of being permanently signed by Manchester United died the moment Kobbie Mainoo stepped into the picture.

I feel no pity for him.

