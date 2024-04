Les fans de rap marocain sont en alerte depuis la publication par ElGrandeToto sur son compte Instagram de quelques clichés avec Dizzy Dros. Sur les réseaux sociaux, les spéculations fusent, mais qu’en est-il réellement?

ElGrandeToto et Dizzy Dros, deux figures prépondérantes du rap game marocain, préparent en ce moment une surprise au grand bonheur des milliers d’amoureux de ce style musical. C’est sur Instagram, dans un post commun, que les deux rappeurs casablancais ont commencé le teasing de leur projet.

Depuis peu, deux clichés de Toto et de Dros font le tour des réseaux sociaux avec comme légende “Coming soon”. L’on y aperçoit les deux rappeurs sur ce qui semble être un plateau télé. Certains fans estiment qu’il s’agit de l’annonce d’un featuring qui regroupera pour la première fois les deux stars, tandis que d’autres évoquent déjà la réalisation d’un clip vidéo.

Qu’en est-il vraiment? Il ne s’agit de ni l’une, ni l’autre de ces hypothèses. Il s’agit d’un projet encore plus important: ElGrandeToto et Dizzy Dros préparent actuellement une émission entièrement dédiée au rap qui sera diffusée sur la chaîne nationale 2M. Intitulée “Jam Show”, c’est une sorte de compétition musicale dont le but est de mettre en lumière les talents émergents de la scène urbaine marocaine, offrant ainsi une plateforme unique pour exprimer leur art et atteindre une audience nationale.

“Jam Show” promet pas moins de 6 semaines de spectacles, selon un communiqué de la deuxième chaîne nationale. Avec 24 candidats au départ et 4 finalistes, chaque épisode de 60 minutes sera une vitrine pour ces jeunes artistes qui performeront devant un jury prestigieux. Pour ce faire, ElGrandeToto et Dizzy Dros, jurés principaux, ont fait appel à nombre de rappeurs marocains pour les aider dans cette mission. Il s’agit entre autres de Small X, Khtek ou encore Lmoutchou pour ne citer que ceux-là.

Avec son expérience de plus de 10 ans dans le milieu, Dizzy Dros compte offrir une occasion aux jeunes talents de bénéficier de sa vision artistique. Une dimension supplémentaire, promettant de guider et d’inspirer la nouvelle vague de rappeurs marocains à travers cette plateforme.

De son côté, ElGrandeToto apporte non seulement son expertise artistique inégalée mais aussi son expérience en tant qu’icône de la musique qui a su captiver les amoureux du rap dans les 4 coins de la planète. Sa présence au sein du jury du Jam Show sera une source d’inspiration pour les candidats.

Le rap vit ses meilleurs jours au Maroc depuis 2017. Autrefois marginalisé, ce style musical, très populaire chez les jeunes, connaît une ascension fulgurante, s’inscrivant désormais comme une composante majeure de la culture urbaine et musicale du Royaume. « Jam Show » arrive ainsi à un moment où l’appétit pour la musique rap n’a jamais été aussi élevé, reflétant l’évolution des goûts musicaux et la soif de nouveauté du public marocain.

“L’émission se distingue non seulement par son format compétitif mais aussi par son approche narrative unique. Adoptant un style de documentaire, « Jam Show » offre aux téléspectateurs un aperçu intime de la vie, des rêves et des défis des participants, établissant un lien profond entre eux et le public”, explique un communiqué de 2M.

Le grand gagnant du concours se verra attribuer un prix de 250.000 dirhams, destiné à la production de son premier EP et d’un clip vidéo. Amateurs de rap marocain, vous serez servis!