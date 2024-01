Depuis ce mercredi, ElGrandeToto s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Deux comptes Twitter ont accusé le rappeur casablancais d’agression sexuelle. L’artiste porte plainte pour diffamation.

Depuis hier, l’affaire ne cesse de prendre de l’ampleur sur les réseaux. C’est sur X (anciennement Twitter) que tout a commencé. Un compte d’une personne se présentant comme étudiant en journalisme accuse un rappeur marocain d’agression sexuelle sur mineures. Puis, il lâche le nom d’ElGrandeToto à ceux qui le souhaitent.

Puis c’est une autre page intitulée, Sawt Al-Maghreb, qui reprend les accusations.

Quelques heures après, le compte Sawt Al-Maghreb supprime la publication en présentant des excuses à l’artiste marocain dans un communiqué. Le compte, à l’origine de cette affaire, lui, n’est pas revenu sur ses propos. Et depuis, il est verrouillé par son propriétaire.

Et c’est par le biais de la justice qu’ElGrandeToto à préférer réagir. Ce jeudi, son avocat, Me Abdelfattah Zahrach, indique dans un communiqué que son client vient de porter plainte pour diffamation.

“Dans le cadre de la défense des droits et intérêts de Taha Fahssi, surnommé « ElGrandeToto », et suite à la campagne de dénigrement dont il fait l’objet et aux fausses informations qui sont diffusées à son encontre et qui ont porté atteinte à lui et à sa petite famille, en tant que citoyen marocain et conformément aux droits que lui confère la loi, il a saisi la justice par le biais du Parquet de Casablanca”, lit-on sur le communiqué.

Ainsi, une plainte a été déposée contre les deux comptes X susmentionnés. Celle-ci concerne « la diffamation, la diffusion de fausses informations et l’atteinte à la vie privée”. Et ce dans le but “d’obtenir réparation et de poursuivre ceux qui l’ont diffamé et porté préjudice”, explique Zahrach. Affaire à suivre.